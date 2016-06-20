به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسفیان ظهر دوشنبه در آئین افتتاح نخستین بانک پیوند مغز استخوان در بیمارستان سید الشهداء اصفهان اظهار داشت: افراد بین سنین ۱۸ تا ۵۵ سال که تابعیت ایرانی و سابقه بیماری‌های جسمی و روانی از قبیل قلبی، صرع، کلیوی، سرطان، ژنتیکی و غیره ندارند می‌توانند با ثبت اطلاعات خود در سایت مربوط به بانک سلول های بنیادی، آمادگی خود را برای خونگیری اعلام کنند.

وی افزود: پس از ثبت نام و ثبت اطلاعات در بانک سلولهای بنیادی و سازگاری سیستم HLA فرد دهنده با بیماران HLA مشابه این فرد دهنده، می‌تواند به عنوان منجی و نجات دهنده گیرنده باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: براساس گزارشات، تاکنون عوارض جدی ثابت شده ای برای اهدای سلول های بنیادی گزارش نشده است و همه افراد می توانند در این اقدام خداپسندانه شرکت کنند.

وی بیان داشت: امروزه با پیشرفت در حیطه پیوند سلول های بنیادی، با درمان از این طریق، بیماران سرطانی می‌توانند برای همیشه بهبود پیدا کنند و خوشبختانه می‌توانیم به بیماران صعب العلاج و سرطانی این نوید را بدهیم که با تعدد بانک های پیوند سلول های بنیادی در سطح کشور، روزی فرا برسد که بیماران نیازی به اعزام به کشورهای دیگر را نداشته باشند.

یوسفیان در خصوص مراحل پیوند سلول های بنیادی گفت: پیوند نیاز به دهنده ای دارد که از نظر ساختار HLA با بیمار تطابق داشته باشد و در واقع بر همین اساس در کشور این نیاز دیده شد که ما با تشکیل بانک HLA، اطلاعات ثبت شده دقیقی را در خصوص ساختار خونی اهداکنندگان داشته باشیم.

وی اظهار کرد: خوشبختانه شش مرکز در سطح کشور در استان های تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کرمانشاه و اصفهان تشکیل شده و امیدواریم با مراجعه به این مراکز و افزایش تعداد داوطلبان، شاهد آن باشیم که همه بیماران بتوانند، دهندگان خود را در کشور و در شهر خودشان انتخاب کنند.