رضا شجیع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص اجرای آزمایشی «طرح استادیوم پاک» در دیدار پرسپولیس و استقلال افزود: تا پیش از این دیدار، ۸۱ دربی میان این ۲ تیم پر طرفدار پایتخت برگزار شده بود اما هیچ شخص یا نهادی از لزوم استادیوم پاک سخن نگفته بود اما گروهی از جوانان در قالب سازمان های مردم نهاد این طرح را اجرایی کردند و تجربه خوبی اندوخته شد.

وی ادامه داد: پس از اجرای آزمایشی این طرح در دربی ۸۲، براساس برنامه ریزی ها، قرار است طرح استادیوم پاک در دیدارهای تیم ملی فوتبال اجرایی شود.

سرپرست دفتر محیط زیست وزارت ورزش و جوانان از انعقاد تفاهم نامه با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برای اجرای طرح استادیوم پاک خبر داد و تاکید کرد: با همکاری همه سازمان های مسئول به ویژه سمنها، این طرح با قوت پیش خواهد رفت.

شجیع با تاکید بر اهمین نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشبرد برنامه ها گفت: سیاست وزارت ورزش و جوانان کاهش مسئولیتها و واسپاری به سازمان های مردم نهاد است زیرا معتقدیم هرجا سمن ها وارد کار شده اند موفقیت ها چشمگیر بوده است.

وی اضافه کرد: مذاکراتی با دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر مشارکت‌های مردمی برای برگزاری دوره‌های توانمندسازی سمن‌های محیط زیست انجام شده است. همچنین قصد داریم با برپایی این دوره‌ها، بین سمن‌های محیط زیست هم افزایی ایجاد کنیم زیرا در حال حاضر آنها به صورت جزیره ای کار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح استادیوم پاک نخستین بار با همکاری سازمان های مردم نهاد جوانان فعال در حوزه محیط زیست در دیدار پرسپولیس و استقلال اجرا شد که استقبال چندانی از این طرح از سوی تماشاگران انجام نشد و انتقاداتی در خصوص شیوه اجرای آن مطرح شد.