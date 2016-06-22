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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

معاون فرهنگی و هنری دارالحدیث:

پشتیبانی مادی و معنوی در امور فرهنگی ضروری است

پشتیبانی مادی و معنوی در امور فرهنگی ضروری است

قم - معاون فرهنگی و هنری موسسه دارالحدیث، پشتیبانی مادی و معنوی را امر فرهنگ ضروری عنوان کرد و گفت: فرهنگ هنگام تخصیص بودجه مظلوم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی سبحانی نیا شامگاه سه‌شنبه در مراسم رونمایی از آثار ترویجی و بین المللی موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث با بیان اینکه تأثیرگذاری در فرهنگ اخلاقی و دینی جامعه یک ضرورت است، افزود: از نکات قابل توجه این است که موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث این توان را دارد که در بعد فرهنگی به ویژه سبک زندگی دینی، اخلاق و فرهنگی دینی تأثیر مثبت در سطح جامعه داشته باشد.

وی گفت: مؤسسه دارالحدیث توانسته حجم قابل توجهی از متون را عرضه کند که این متون می‌تواند در اختیار محققان و نویسندگان قرار گیرد و آثار ترویجی را نمایان سازد.

معاون فرهنگی و هنری دارالحدیث عنوان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۹۰ عنوان کتاب در حوزه معاونت فرهنگی تولید شده است.

وی تصریح کرد: برای تأثیرگذاری در فرهنگ عمومی جامعه نیازمند ابزاری شامل نیروی انسانی کارآمد، مواد اولیه و نوآوری و پشتیبانی مادی و معنوی هستیم.

حجت الاسلام سبحانی نیا ابراز کرد: معاونت فرهنگی، نیروی محقق و پژوهشگر ندارد بلکه عمدتا از طریق سفارش و شناسایی محققان کشوری ایده‌های نو را طراحی و عرضه می‌کند.

وی با اشاره به لزوم توجه به پشتیبانی مادی و معنوی در حوزه فرهنگ، افزود: فرهنگ به عنوان کارآمدترین مسئله محسوب می‌شود اما زمانی که نوبت به تخصیص بودجه می‌رسد حوزه فرهنگی مظلوم واقع می‌شود.

معاون فرهنگی و هنری دارالحدیث ادامه داد: اهتمام جذب اعتبارات و درآمد از بیرون از دانشگاه است تا بتوان کمیت را توسعه داد.

وی با بیان اینکه حوزه‌های فعالیت معاونت فرهنگی شامل کتاب کودک، نوجوان و بزرگسال می‌شود، افزود: کتاب و مجله صوتی و تصویری نیز جزو فعالیت‌های معاونت فرهنگی دارالحدیث است.

حجت الاسلام سبحانی‌نیا افزود: برای نوجوان ۲ عنوان و برای جوان پنج عنوان کتاب امروز رونمایی می‌شود.

وی گفت: آثار رسانه‌ای که امروز رونمایی می‌‌شود شامل ۱۲ کلیپ دو دقیقه‌ای است که در پایگاه الکترونیکی روایت زندگی راه‌اندازی شده است.

معاون فرهنگی و هنری دارالحدیث عنوان کرد: از یک سال و نیم گذشته یک پایگاه الکترونیکی به زبان انگلیسی ویژه پیامبر اکرم(ص) با عنوان پیامبر مهربانی راه اندازی شده که دارای ۱۰ بخش است.

کد مطلب 3692311

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