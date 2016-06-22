چاپ ۹۷ کتاب در پژوهشگاه علوم قرآن و حدیث

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا برنجکار شامگاه سه‌شنبه در مراسم رونمایی از آثار ترویجی و بین المللی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث اظهار داشت: پژوهشکده علوم و معارف حدیث با هفت گروه و بخش، سال گذشته ۱۲ عنوان کتاب در ۱۹ جلد و در در هفت هزار و ۹۵۲ صفحه به چاپ رسانه است، همچنین ۲۹ مقاله که مهمترین آنها سیره پیامبر(ص) در هفت جلد بود را نیز چاپ کرده است.

وی با بیان اینکه آثاری که تحویل پژوهشگاه شده ۲۲ عنوان کتاب در ۶۵ جلد است که امیدواریم تا سال آینده چاپ شود، عنوان کرد: ۱۲ عنوان جدید جزو طرح‌هایی که در دست پژوهش است محسوب می‌شود.

قائم مقام پژوهشگاه علوم قرآن و حدیث گفت: کتاب دانشنامه امام مهدی(عج)، کتاب دانشنامه امام حسین(ع) و شهادت نامه امام حسین(ع) رتبه‌های برتر را کسب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۱۰ کتاب تحویل پژوهشکده علوم و معارف حدیث شده و در دست چاپ است، افزود: ۱۲ عنوان کتاب نیز پایان یافته و در دست ارزیابی است.

حجت الاسلام برنجکار با اشاره به اینکه در پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی ۲ عنوان کتاب در ۲ جلد به چاپ رسیده است، گفت: ۱۸ پژوهش و ۱۸ مقاله در این پژوهشکده به چاپ رسیده است.

وی عنوان کرد: کتاب الگوی اسلامی شادکامی در سه کنگره کتاب سال حوزه، ‌ کتاب سال جمهوری اسلامی و پژوهشکده علامه طباطبایی دارای رتبه برتر شده است.

قائم مقام پژوهشگاه علوم قرآن و حدیث اظهار کرد: در زمینه نشر الکترونیکی کتاب با سه مرکز قرارداد بسته‌ایم تا کتاب‌ها به صورت الکترونیکی به فروش برسند.

وی ابراز کرد: ‌۹۷ کتاب شامل ۳۱ کتاب و ۶۶ مقاله در دانشگاه قرآن و حدیث طی سال گذشته به چاپ رسیده است و ۶۰ عنوان کتاب و مقاله و ۴۴ هزار و ۱۲۶ صفحه کتاب تحویل داده شده است که به زودی به چاپ خواهد رسید.

حجت الاسلام برنجکار در پایان گفت: ۹۱ پروژه نیز در پژوهشکده‌های این دانشگاه در دست نگارش است.