«مسلم اولاد قباد» از تیم فوتسال یاسین پیشرو جدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم اولاد قباد بازیکن تیم فوتسال یاسین پیشروی قم با پایان قرارداد خود با این تیم راهی تیم فوتسال شهرداری ساوه شد.

این بازیکن جوان که سابقه بازی در تیم‌های ملی پایه را دارد و تا سال گذشته نیز در تیم ملی امید حضور داشت پیش از این به اردوی تیم ملی بزرگسالان هم دعوت شده بود.

اولاد قباد ۳ سال پیش در زمان آغاز به فعالیت تیم فوتسال ماهان تندیس توسط رضا کردی به قم آورده شد تا برای نخستین بار در ترکیب نماینده قم طعم حضور در لیگ برتر فوتسال را بچشد و در ۳ سال اخیر یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم‌های ماهان تندیس و یاسین پیشرو بود.

وی دومین بازیکنی است که پس از جدایی علیرضا وفایی، یاسین پیشرو را ترک می‌کند و با توجه به کمبود زمان برای بستن تیم، یاسین پیشرو در شرایط ویژه‌ای پیش از آغاز لیگ برتر فوتسال قرار گرفته است.

باشگاه شهرداری ساوه که امسال دوباره به لیگ برتر بازگشته همچنین سعید تقی‌زاده بازیکن قمی تیم گیتی پسند اصفهان را که چند روز پیش با یاسین پیشرو مذاکره کرده بود به خدمت گرفته است.

این تیم با مهدی حسن‌زاده یکی از بازیکنان کهنه کار فوتسال قم نیز قرارداد امضا کرده و محسن حسن‌زاده مربی قمی را در راس کادر فنی خود دارد و بدین ترتیب ۴ نماینده از فوتسال قم در این تیم حاضر هستند.