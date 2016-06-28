به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جشنواره «شهر خدا» به همت منطقه ۲ شهرداری همدان با همکاری مجموعه فرهنگی مسجد امام علی (ع) پردیس برگزار می شود.

موسوی با اعلام اینکه از تمام خانواده ها برای بازدید از این جشنواره دعوت به عمل می آید، اضافه کرد: در این جشنواره غرفه های متعددی با موضوعات مسابقه نقاشی، رنگ آمیزی، بازی دارت و ماروپله با مفاهیم اخلاقی، عکاسی، ایستگاه مشاوره سبک زندگی، عرضه محصولات فرهنگی و تئاتر خیابانی برپا خواهد شد.

وی عناوین آموزش شهروندی برگزاری جشنواره «شهر خدا» را شامل ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ محیط زیست و گسترش فضای سبز شهری برشمرد و اظهار داشت: آموزش شهروندی یکی از ماموریت های شهرداری است که باید با تعیین اولویت و برنامه ریزی دقیق به طور منظم انجام شود.

مدیر اجتماعی، فرهنگی و گردشگری منطقه دو شهرداری همدان گفت: برنامه های خوبی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و گردشگری منطقه برنامه ریزی شده و به تناسب موضوعات در طول سال انجام خواهد شد.

سید مصطفی موسوی ادامه داد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین ضرورت حفظ محیط زیست و گسترش فضای سبز، تبیین سبک زندگی اسلامی ایرانی در شهر ها وایجاد فضایی شاد و مفرح برای کودکان، نوجوانان و خانواده ها در ایام ماه مبارک رمضان از اهداف برگزاری جشنواره شهر خدا است.

موسوی با بیان اینکه به تمامی کودکان و نوجوانانی که در این جشنواره شرکت کنند هدایایی به رسم یادبود اهداخواهد شد، اظهار داشت: کودکان می توانند با آثار خود در غرفه عکاسی عکس گرفته و آن را به یادگار داشته باشند.

وی اضافه کرد: همچنین در این جشنواره با نمایش تئاتر خیابانی، رشادت ها و بزرگمردی های شهدا به تصویر کشیده می شود.

موسوی افزود:جشنواره «شهر خدا» از ۱۰ تا ۱۴ تیر ماه سال جاری مصادف با ۲۴ تا ۲۸ ماه رمضان همه روزه از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۳:۰۰ در بوستان اعتمادیه برگزار خواهد شد.