محمد حسین مهانفر درگفتگو با خبرنگار مهر تعداد روستاهای استان زنجان را ۹۰۴ روستا عنوان کرد و افزود: از این تعداد روستا ۵۵۶ روستا تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی هستند و بقیه روستاها که زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند تحت پوشش خدمات این شرکت نیستند.

وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب شرب در استان زنجان ۸۴ درصد است، ادامه داد: در این میان شهرستان زنجان با ۹۴ درصد کمترین مصرف آب و شرب و خرمدره با ۱۳۹ درصد بیشترین مصرف آب را دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان تعداد مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی را ۹۶ هزار مشترک اعلام کردو یاد آورشد: تعدادی نیز مشترک شناسایی نشده است.

مهانفر با اشاره به اینکه کیفیت آب شرب روستایی استان زنجان ۹۶.۳ درصد است، گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی ارتقای کیفیت آب شرب ۱۸ روستا در دستور کار است و بهبود و ارتقاء کیفیت آب در سطح استان مطلوب است.

وی تصریح کرد: با اجرای ارتقای کیفیت آب شرب روستایی رضایتمندی مردم از خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان گفت: این شرکت برای تامین آب شرب باکیفیت روستاهای استان تاکنون عملکرد خوبی داشته است.

مهانفر یاد آورشد: توجه به بحث ارتقای کیفیت آب شرب سلامتی مردم را به دنبال دارد.