خسرو پیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت علوم در روند بازنگری مجدد فعالیت پارک های علم و فناوری دانشگاهی دلایل موفقیت و مشکلات جاری این مراکز را مورد بررسی قرار می دهد.

وی افزود: در این بازنگری به نوعی پارک های علم و فناوری دانشگاهی ساماندهی مجدد می شوند.

مدیرکل فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: درحال حاضر در سطح استان تهران ۶ پارک علم و فناوری دانشگاهی مشغول به فعالیت هستند و در سطح کشور نیز سه پارک دانشگاهی سمنان، زنجان و کرمان وجود دارد.

پیری اضافه کرد: دانشگاه شهیدبهشتی نیز درخواست راه اندازی پارک علم و فناوری کرده است که درخواست این دانشگاه نیز درحال بررسی است.

وی گفت: برای بازنگری روند فعالیت پارک های علم و فناوری دانشگاهی کارگروهی در وزارت علوم تشکیل شده است که این کارگروه نقاط قوت و ضعف این مراکز را بررسی می کند.

مدیرکل فناوری وزارت علوم با بیان اینکه وزارت علوم به پارک های علم و فناوری دانشگاهی نگاه مثبت دارد، خاطرنشان کرد: هدف ما در این بازنگری اصلاح روند فعالیت این مراکز است.

پیری گفت: پارک های علم و فناوری دانشگاهی دارای ردیف بودجه مستقل هستند اما وزارت علوم نیز براساس بودجه خود به این مراکز کمک مالی می کند.