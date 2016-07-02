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۱۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

مدیرکل فناوری وزارت علوم خبرداد:

بازنگری روند فعالیت پارک های علم و فناوری دانشگاهی

بازنگری روند فعالیت پارک های علم و فناوری دانشگاهی

مدیرکل فناوری وزارت علوم گفت: درحال تدوین برنامه فعالیت پارک های علم و فناوری دانشگاهی هستیم و براین اساس در این مراکز یک بازنگری مجدد صورت می گیرد.

خسرو پیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت علوم در روند بازنگری مجدد فعالیت پارک های علم و فناوری دانشگاهی دلایل موفقیت و مشکلات جاری این مراکز را مورد بررسی قرار می دهد.

وی افزود: در این بازنگری به نوعی پارک های علم و فناوری دانشگاهی ساماندهی مجدد می شوند.

مدیرکل فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: درحال حاضر در سطح استان تهران ۶ پارک علم و فناوری دانشگاهی مشغول به فعالیت هستند و در سطح کشور نیز سه پارک دانشگاهی سمنان، زنجان و کرمان وجود دارد.

پیری اضافه کرد: دانشگاه شهیدبهشتی نیز درخواست راه اندازی پارک علم و فناوری کرده است که درخواست این دانشگاه نیز درحال بررسی است.

وی گفت: برای بازنگری روند فعالیت پارک های علم و فناوری دانشگاهی کارگروهی در وزارت علوم تشکیل شده است که این کارگروه نقاط قوت و ضعف این مراکز را بررسی می کند.

مدیرکل فناوری وزارت علوم با بیان اینکه وزارت علوم به پارک های علم و فناوری دانشگاهی نگاه مثبت دارد، خاطرنشان کرد: هدف ما در این بازنگری اصلاح روند فعالیت این مراکز است.

پیری گفت: پارک های علم و فناوری دانشگاهی دارای ردیف بودجه مستقل هستند اما وزارت علوم نیز براساس بودجه خود به این مراکز کمک مالی می کند.

کد مطلب 3700063

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