رضا توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازخوردهایی که از حضور خود در سریال «برادر» شبکه دو سیما دریافت کرده است، گفت: زمانیکه در این سریال به کارگردانی جواد افشار کار می کردم، فکر نمی کردم بازخوردهای این چنینی اتفاق بیفتد و حتی کسانی که مدعی بودند که تلویزیون نمی بینند با دیدن من در خیابان از کار تعریف کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره قصه سریال و جزییات داستان اظهار کرد: من راجع به قصه هیچ نظری ندارم فقط درباره بازی خودم می توانم توضیح دهم چراکه به نظرم قصه و داستان به نویسنده و کارگردان اثر بازمی گردد و من اگرچه خودم هم کارگردان و نویسنده هستم اما تنها می توانم درباره کارهای خودم نظر بدهم. با این حال می توان گفت برخورد مخاطبم با من بد نبوده است و مردم با آن ارتباط برقرار کرده اند.

جای من در این نقش ها نیست

این بازیگر سینما و تلویزیون درباره نقش خود در این سریال و ویژگی هایی که برای این نقش به کار گرفته است، توضیح داد: اگر کسی انتقادی درباره بازی من داشته باشد سعی می کنم آن را درست کنم و می پذیرم ولی در این مدت مردم ارتباط بسیار خوبی با این نقش برقرار کردند. من از بازی خود هدف دارم، سال های سال است که در عرصه تصویر کار می کنم و اگر نقش های مرا از «او یک فرشته بود» و قبل و بعد از آن کنار هم بگذارید همه متفاوت هستند و اگر این چنین نبود من بازیگری را کنار می گذارم.

بازیگر سریال «زیرزمین» درباره بازیگری و نقش های فعلی که به او پیشنهاد می شود، اظهار کرد: من خوشحالم از اینکه در سریال «برادر» نقش صابر را ایفا کردم با این حال اگر حمل بر خودستایی نباشد باید گفت که جای من در این نقش ها نیست. من مجبورم به دلیل شرایط زندگی و شرایط کنونی سریال سازی و سینمایی در جایی قرار بگیرم و کارم را انجام دهم وگرنه ویترینی ندارم. من نقش را طوری بازی می کنم که خود را ثابت کنم و هنوز بعد از سال ها باید خود را به اثبات برسانم چراکه کارگردانان با حضور بازیگران مختلفی که در عرصه تصویر حضور دارند افراد را فراموش می کنند.

توکلی درباره اینکه چه ویژگی هایی از نقش را خودش در کار وارد کرده است، توضیح داد: آنچه را که نویسنده می نویسد توسط کارگردان خلق می شود و بعد شخصیت توسط بازیگر اجرا و دوباره خلق می شود.

نقش صابر می توانست به لمپنیزم نزدیک شود

وی افزود: ممکن است بازیگر در بخش هایی نظر خود را داشته باشد که به کارگردان کمک می کند. من هم در این نقش گاهی به سمت وسوی دیگری می رفتم که ممکن بود نقشم را به لمپنیزم نزدیک کند و جواد افشار به عنوان کارگردان به من تذکر می داد که چگونه حرکت کنم. چنین نقش هایی لب تیغ هستند و بازیگر باید بداند مسیرش را چگونه تعیین کند. در هر حال نقش خیلی گرفته است و اتفاق و فیدبک خوبی برای من رخ داد. زمانیکه کار می کردم ایفای نقش صابر فقط انجام وظیفه بود اما زمانیکه سریال به پخش رسید فیدبک ها را دیدم و بعد از آن عشق هم در کارم وارد شد و اگر سکانس های پایانی را ببینید بازی من تغییراتی هم پیدا می کند.

بازیگر سریال «او یک فرشته بود» درباره این سریال و قابلیت شخصیت ها برای جذب مخاطب اظهار کرد: مردم این سریال را دیدند و پسندیدند. ممکن است بعضی به سریال انتقاد داشته باشند و اشتباهاتی در سریال وجود داشته باشد اما مهم این است که بازیگر باید تماشاگر داشته باشد و اکنون تماشاگر پای این سریال نشسته است و با وجود فعالیت شبکه های ماهواره ای و مسابقات فوتبال در شبکه های دیگر، «برادر» دیده شد.

وی در پایان گفت: این سریال در شرایط بی پولی سازمان صداوسیما ساخته شد و تماشاگر خود را پیدا کرد. من در این روزها حتی از شهرستان تماس هایی داشتم که درباره اثر با من حرف می زدند و همه اینها نشان می دهد که تماشاگر در مجموع کار را پسندیده است.