به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، با پایان مهلت رای گیری در استرالیا، شمارش آراء حوزه های انتخاباتی مختلف این کشور آغاز شد.

رقابت میان دو حزب محافظه کار و کار گر آنقدر نزدیک اعلام شده که به راحتی نمی توان گفت به احتمال زیاد کدامیک از این احزاب پیروز این انتخابات خواهد شد.

با این حال طبق نظر سنجی های انجام شده، ۶۲ درصد رای دهندگان احتمال می دهند که ائتلاف محافظه کاران پیروز این رقابت سیاسی باشد.

گفتنی است، بیش از ۱۰ میلیون شهروند واجد شرایط، روز شنبه در این انتخابات شرکت کردند. استرالیا طی پنج سال گذشته، پنج نخست وزیر را تجربه کرده و در حال حاضر ائتلاف محافظه کاران با در اختیار داشتن اکثریت کرسی های پارلمان، دولت را در دست دارد.

بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی حوزه استرالیا معتقدند نتیجه همه پرسی بریتانیا درباره خروج از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت، به «مالکوم تورنبول»، نخست وزیر این کشور کمک کرده تا پیروز احتمالی این انتخابات باشد.

لازم به ذکر است حزب کارگر به عنوان اپوزیسیون دولت، به ۱۹ کرسی بیشتر از ۵۵ کرسی که در انتخابات سال ۲۰۱۳ کسب کرد نیاز دارد تا دولت را در اختیار بگیرد.