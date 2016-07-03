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۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

اوایل سال آینده؛

مخازن ذخیره میعانات گازی پارس جنوبی تکمیل و افتتاح می‌شود

مخازن ذخیره میعانات گازی پارس جنوبی تکمیل و افتتاح می‌شود

بوشهر- رئیس پروژه احداث تاسیسات ذخیره سازی و اندازه گیری میعانات گازی از بهره برداری این پروژه با ظرفیت ذخیره سازی ٤ میلیون بشکه میعانات گازی در اوایل سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، امیرمنصور حق وردی با بیان اینکه تاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی شامل ٨ مخزن با ظرفیت ذخیره ٥٠٠ هزار بشکه میعانات برای هر مخزن است، افزود: با بهره برداری از این پروژه، تمامی میعانات گازی فازهای گازی مستقر در منطقه پارس یک پس از ذخیره سازی و اندازه گیری، برای صادرات از طریق خطوط لوله برای مصرف کنندگان داخلی و گوی شناور(SPM ) ارسال خواهد شد.

به گفته وی، میعانات گازی این مخازن، روزانه به میزان ۳۶۰ هزار بشکه به پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۱۲۰ هزار بشکه به پالایشگاه پارس شیراز و ۱۲۰ هزار بشکه نیز به پتروشیمی نوری ارسال خواهد شد. 

حق وردی افزود: با احداث پالایشگاه سیراف و پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان فارس نیکو، خوراک مورد نیاز این پالایشگاه ها نیز از طریق این شبکه ذخیره سازی تامین خواهد شد.

کد مطلب 3701430

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