عید فطر روز پیروزی نفس بر اهریمن طاغوت است

حجت الاسلام علی نعمت اللهی به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آغاز ماه رمضان برای مومنانی که می خواهند وارد ماه ضیافت الله شوند و در پرتو عنایات خداوندی به تهذیب و خودسازی بپردازند، عید واقعی است.

وی افزود: خداوند تمامی روزهای ماه رمضان را عید قرار داده اما این عید و جشن روز فطر را منوط به این شرط کرده که خودسازی در ماه رمضان انسان را به مقامی برساند که ‏پرده‏ های جهل، هواپرستی و هرگونه موانع ضد فطرت از سر راه فطرت‏ خدایی انسان برداشته شود و انسان تنها در این حالت است که میتواند عید رمضان و جشن فطر رادرک کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: اگر انسان از فرصت رمضان غفلت کند و پرده های جهل، گناه و هواپرستی را کنار نزند و در مسیر تقوا و کسب فضائل گام برندارد عید و جشنی برای وی محقق نخواهد شد.

حجت الاسلام نعمت اللهی یادآورشد: قرآن پس از ذکر کلمه صلاه مومنان را به پرداخت زکات توصیه کرده بنابراین عید فطر که از جهاتی نیز با نماز این روز عجین شده ترکیب واقعی عید، نماز و زکات است.

وی گفت:اهمیت وجایگاه فطری و الهی عید رمضان به حدی برای مسلمانان و انسانها ارزشمند است که گویی مسلمانان در روز عید فطر از نو متولد شده اند چنانکه حضرت علی(ع) نیز در شأن این روز مبارک فرموده اند که عید فطر روزی است که انسان از همه آلودگی ‏ها و پلیدی ‏ها پاک می شود،لذا انسان می تواند کمترین پاداش خودراکه پاکی و پاکیزگی است دریافت کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اضافه کرد:پاک شدن انسان از آلودگی ها و پلیدی ها و گام نهادن در مسیر تقوا و پرهیزگاری تعبیر این معناست که گویی انسان در پایان رمضان از نو متولد شده است زیرا کودکان تازه متولد شده و توبه کاران واقعی از هر گناه و آلودگی مبرا هستند.

حجت الاسلام نعمت الهی اظهارداشت: امیدواریم ماه رمضان برای همه روزه داران و مسلمانان بویژه مردم ولایتمدار کشورمان حاوی برکات معنوی و روحانی باشد.