اتفاقی که برای استقلال گران تمام خواهد شد؛ ذهن بازیکنان باید تغییر کند

نصراله عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر استقلال در خصوص تساوی برابر آلومینیوم اراک گفت: سه امتیاز گرفتن از تیم هایی که قربانی سرمربی آن است همیشه سخت است. استقلال در این دیدار قدر فرصت‌های بدست آمده را ندانست و به راحتی موقعیت ها را از دست داد.

وی ادامه داد: البته آلومینیوم هم موقعیت داشت که آنها هم مثل استقلال فرصت سوزی کردند. استقلال باید حواسش باشد که از سه بازی شش امتیاز از دست داده و این امتیاز از دست دادن در پایان فصل برای آبی پوشان گران تمام خواهد شد.

بازیکن سابق استقلال ادامه داد: سهراب باید ذهن بازیکنان را تغییر دهد. آنها را از لحاظ روحی و روانی آماده برد کند. اجازه ندهد حاشیه‌های دربی همچنان بر روی تیم اثر منفی بگذارد و باید با تمرینات شاد یک شرایط جدید را در استقلال بوجود بیاورد تا بتواند برنده از زمین خارج شود.



کارشناس فوتبال در خصوص دیدار هفته هفتم استقلال برابر پیکان که در ورزشگاه شهر قدس برگزار خواهد شد گفت: پیکان با الهامی روند رو به رشدی را پیش گرفته و کم کم از آن نوسان زیاد در حال خارج شدن است. آنها نفت آبادان را شکست دادند و حالا بدنبال امتیاز گیری از استقلال هستند.

این کارشناس فوتبال ادامه داد: پیکان یک تیم جوان و پر انرژی و با انگیزه است که از این جوانی می‌خواهد بخوبی استفاده کند. بختیاری زاده هم کاملا متوجه است که برای ماندن در بالای جدول فقط به برد نیاز دارد چون تساوی گره گشا نخواهد بود.

وی تاکید کرد: سرمربی استقلال باید با برنامه جدید، تفکری جدید و تغییرات تاکتیکی به مصاف پیکان برود. این دیدار در خانه برگزار خواهد شد و هواداران به ورزشگاه خواهند آمد تا تیم محبوب خود را حمایت کنند اما اگر باز هم بازی با تساوی به پایان برسد هیچ تضمینی نیست که حمایت ادامه پیدا کند.

بازیکن سابق آبی پوشان ادامه داد: بازیکنان استقلال باید شرایط را درک کنند و با تمام توان بازی کنند تا بتوانند این دیدار را با برد به پایان رسانده تا هم موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشند و هم خود را برای شروع لیگ نخبگان آسیا آماده کنند.

وی در خصوص رفتار صالح حردانی در دربی گفت: کاپیتان یعنی بزرگ تیم. او باید به تیم آرامش دهد و بازیکنان را از لحاظ روحی و روانی در شرایط بازی نگه دارد. از صالح که مدتی است بازوبند کاپیتانی را به بازو می‌بندد انتظار بیشتری می‌رود. او باید در زمین کمک حال سرمربی باشد و از بازیکنانش حمایت کند.

نصرالله عبداللهی در پایان گفت: صالح بازیکنی متعصب و خوش قلب است ولی باید در بازی‌های بزرگ بیشتر از حد معمول بزرگی کند. مشکل بوجود آمده چندان بزرگ نیست و امیدوارم خیلی زود این مشکل برطرف شود. استقلال فقط به آرامش نیاز دارد و تیم خود خواسته نباید وارد حاشیه شود.