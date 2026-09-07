اجرای طرح جامع پایش خوراک و گوشت آبزیان در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بیرانوند با اشاره به اهمیت کیفیت خوراک در فرایند تولید آبزیان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر میزان تولید، ضریب تبدیل خوراک و کیفیت محصول نهایی، استفاده از خوراک استاندارد و باکیفیت است، به همین دلیل اتحادیه آبزی‌پروری لرستان با همکاری اداره کل شیلات استان و معاونت فنی این اداره، اجرای طرح جامع پایش خوراک و محصول را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در این طرح، فرایند تولید آبزیان از سه محور اصلی مورد پایش قرار می‌گیرد که شامل آزمایش و سنجش شیمیایی خوراک، بررسی و پایش وضعیت ماهی زنده و آزمایش نهایی گوشت آبزیان است.

مدیر اتحادیه آبزی‌پروری لرستان، تأکید کرد: هدف ما از اجرای این طرح، ایجاد یک نظارت علمی و مستمر بر زنجیره تولید است تا مشخص شود خوراکی که در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد از کیفیت و ارزش غذایی لازم برخوردار باشد و بتواند نیازهای تغذیه‌ای ماهی را تأمین کند.

بیرانوند، ادامه داد: کاهش هزینه‌های تولید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آبزی‌پروری استان است و کنترل کیفیت خوراک می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری و بهبود ضریب تبدیل غذایی داشته باشد. هر میزان بهبود در ضریب تبدیل خوراک، مستقیماً می‌تواند بر کاهش هزینه تمام‌شده تولید و افزایش سودآوری تولیدکننده تأثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه سلامت و کیفیت محصول نهایی نیز در این طرح موردتوجه قرار گرفته است، گفت: پس از مراحل تولید، وضعیت گوشت آبزیان نیز مورد آزمایش و ارزیابی قرار می‌گیرد تا علاوه بر حمایت از تولیدکننده، محصول سالم و باکیفیت به دست مصرف‌کننده برسد.

مدیر اتحادیه آبزی‌پروری لرستان، تصریح کرد: اجرای این طرح حاصل همکاری و همراهی اتحادیه آبزی‌پروری استان، اداره کل شیلات لرستان و معاونت فنی این اداره است و تلاش می‌کنیم این همکاری به یک نظام پایدار و مستمر برای پایش کیفیت خوراک و محصول در صنعت آبزی‌پروری استان تبدیل شود.

بیرانوند، گفت: اعتقاد ما این است که حمایت واقعی از تولیدکننده تنها در پرداخت تسهیلات یا ارائه خدمات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باید با کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خوراک و تضمین سلامت محصول نهایی، زمینه را برای افزایش درآمد و پایداری فعالیت آبزی‌پروری فراهم کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این طرح و تقویت همکاری میان تشکل‌های آبزی‌پروری و دستگاه‌های تخصصی، شاهد افزایش راندمان تولید، کاهش هزینه‌ها و ارتقای جایگاه آبزی‌پروری لرستان در کشور باشیم.