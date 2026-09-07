تولید بیش از ۲۵ هزار تن گوشت قرمز در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جوادی‌نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از نظارت‌های بهداشتی و شرعی بر کشتار بیش از ۵۸۲ هزار رأس دام سبک و سنگین و تولید ۲۵ هزار و ۵۰۹ تن گوشت قرمز در کشتارگاه‌های دام استان خبر داد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: با هدف تأمین و عرضه گوشت سالم و بهداشتی و صیانت از سلامت شهروندان، کارشناسان دامپزشکی استان بر فرآیند کشتار، بازرسی لاشه و استحصال گوشت در کشتارگاه‌های دام نظارت مستمر دارند.

وی افزود: در این راستا و از ابتدای امسال، تعداد ۵۳۶ هزار و ۹۴۷ رأس دام سبک و ۴۵ هزار و ۵۰۷ رأس دام سنگین در کشتارگاه‌های دام استان، تحت نظارت‌های بهداشتی و شرعی کشتار شده و در مجموع ۲۵ هزار و ۵۰۹ تن گوشت قرمز تولید شده است.

جوادی نژاد با تأکید بر اهمیت نظارت‌های دامپزشکی در حفظ سلامت جامعه، تصریح کرد: تمامی مراحل از زمان ورود دام به کشتارگاه تا بازرسی پیش از کشتار، نظارت بر فرآیند کشتار، بازرسی صحی لاشه و احشاء ، لیبل گذاری، گذراندن دوره پیش سرد و در نهایت تأیید سلامت گوشت، توسط کارشناسان دامپزشکی مورد بررسی و کنترل قرار می‌گیرد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی یادآور شد: این تلاش ها تضمینی است برای ثبات و پایداری امنیت غذایی در شرایطی که مشهد مقدس و استان خراسان رضوی پذیرای خیل میلیونی و عظیم زائرین بارگاه منور رضوی است و لذا تمام ارکان دامپزشکی استان برای تامین سلامت غذای زائرین و مجاورین از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند تا تضمین سلامت محصولات دامی از مزرعه تا سفره حفظ شود.

وی از شهروندان خواست گوشت قرمز و سایر فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و از خرید فرآورده‌های خام دامی فاقد هویت ، ، لاشه استحصالی از کشتار غیر مجاز در خارج کشتارگاه ، گوشت چرخ شده بدون حضور مشتری و خارج از چرخه نظارت بهداشتی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع رسانی نمایند.