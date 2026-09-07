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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

تولید بیش از ۲۵ هزار تن گوشت قرمز در خراسان رضوی

تولید بیش از ۲۵ هزار تن گوشت قرمز در خراسان رضوی

مشهد- مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی از تولید بیش از ۲۵ هزار تن گوشت قرمز تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جوادی‌نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از نظارت‌های بهداشتی و شرعی بر کشتار بیش از ۵۸۲ هزار رأس دام سبک و سنگین و تولید ۲۵ هزار و ۵۰۹ تن گوشت قرمز در کشتارگاه‌های دام استان خبر داد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: با هدف تأمین و عرضه گوشت سالم و بهداشتی و صیانت از سلامت شهروندان، کارشناسان دامپزشکی استان بر فرآیند کشتار، بازرسی لاشه و استحصال گوشت در کشتارگاه‌های دام نظارت مستمر دارند.

وی افزود: در این راستا و از ابتدای امسال، تعداد ۵۳۶ هزار و ۹۴۷ رأس دام سبک و ۴۵ هزار و ۵۰۷ رأس دام سنگین در کشتارگاه‌های دام استان، تحت نظارت‌های بهداشتی و شرعی کشتار شده و در مجموع ۲۵ هزار و ۵۰۹ تن گوشت قرمز تولید شده است.

جوادی نژاد با تأکید بر اهمیت نظارت‌های دامپزشکی در حفظ سلامت جامعه، تصریح کرد: تمامی مراحل از زمان ورود دام به کشتارگاه تا بازرسی پیش از کشتار، نظارت بر فرآیند کشتار، بازرسی صحی لاشه و احشاء ، لیبل گذاری، گذراندن دوره پیش سرد و در نهایت تأیید سلامت گوشت، توسط کارشناسان دامپزشکی مورد بررسی و کنترل قرار می‌گیرد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی یادآور شد: این تلاش ها تضمینی است برای ثبات و پایداری امنیت غذایی در شرایطی که مشهد مقدس و استان خراسان رضوی پذیرای خیل میلیونی و عظیم زائرین بارگاه منور رضوی است و لذا تمام ارکان دامپزشکی استان برای تامین سلامت غذای زائرین و مجاورین از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند تا تضمین سلامت محصولات دامی از مزرعه تا سفره حفظ شود.

وی از شهروندان خواست گوشت قرمز و سایر فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و از خرید فرآورده‌های خام دامی فاقد هویت ، ، لاشه استحصالی از کشتار غیر مجاز در خارج کشتارگاه ، گوشت چرخ شده بدون حضور مشتری و خارج از چرخه نظارت بهداشتی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع رسانی نمایند.

کد مطلب 6939942

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