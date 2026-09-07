حزب حاکم کره جنوبی خواستار تقویت توان دفاعی مستقل از آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، حزب دموکرات حاکم کره جنوبی روز دوشنبه خواستار تقویت توانمندی‌های امنیتی مستقل این کشور شد و نسبت به احتمال تغییر رویکرد آمریکا و کره شمالی در قبال برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ هشدار داد.

کیم مین‌سوک، رهبر حزب دموکرات در سخنرانی سیاست‌گذاری خود در مجلس ملی گفت: روزهایی که کره جنوبی می‌توانست صرفاً به آمریکا متکی باشد، به پایان رسیده است.

او افزود واشنگتن در حال تبدیل شدن به «شریکی سخت‌گیر در مذاکرات به جای برادر بزرگ سخاوتمند» است.

اظهارات کیم پس از مجموعه‌ای از اقدامات اخیر آمریکا از جمله تصمیم دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک با سئول مطرح شده است. او تأکید کرد کره جنوبی باید برای تسهیل گفت‌وگو میان آمریکا و کره شمالی تلاش کند.

رهبر حزب حاکم کره جنوبی گفت اگر روابط واشنگتن و پیونگ‌یانگ به‌طور چشمگیری بهبود یابد و آمریکا رویکرد «اول توقف، بعد حل‌وفصل» را در قبال برنامه هسته‌ای کره شمالی در پیش بگیرد، سئول باید از پیش توانمندی‌های امنیتی مستقل خود را تقویت کرده باشد.

ترامپ ماه گذشته از تمایل خود برای دیدار با کیم جونگ‌اون در اواخر سال جاری خبر داد و دستور کاهش یک رزمایش بزرگ مشترک آمریکا و کره جنوبی را صادر کرد. او همچنین گفت این رزمایش‌ها هزینه‌بر هستند و می‌توانند پیام‌هایی «کاملاً نامناسب و خصمانه» برای پیونگ‌یانگ ارسال کنند.