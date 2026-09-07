به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت ارتقای کیفی مدیریت زنان اظهار کرد: بانوان در جایگاه‌های مدیریتی با چالش‌های ویژه‌ای مواجه هستند و باید زمینه لازم برای تقویت مهارت‌های مدیریتی و حرفه‌ای آنان فراهم شود.

وی افزود: دوره آموزشی «مدیر به‌عنوان مربی» با تمرکز بر تجربیات زیسته زنان مدیر و توسعه مهارت‌های مربی‌گری برگزار می‌شود تا مدیران بتوانند از رویکرد کنترل‌گری به سمت مربی‌گری و هدایت مؤثر نیروها حرکت کنند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: این دوره با هدف فراهم کردن فرصت رشد حرفه‌ای و تعمیق تأثیرگذاری زنان مدیر برگزار می‌شود و تلاش داریم حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی به الگویی تحول‌آفرین در مسیر توسعه سازمانی تبدیل شود.

بنام خاطرنشان کرد: توانمندسازی زنان مدیر و تقویت ظرفیت‌های حرفه‌ای آنان می‌تواند زمینه شکوفایی استعدادها و ارتقای کیفیت مدیریت در دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.