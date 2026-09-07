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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

مدیران زن شمال‌غرب کشور در تبریز آموزش مربی‌گری می‌بینند

مدیران زن شمال‌غرب کشور در تبریز آموزش مربی‌گری می‌بینند

تبریز- مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی، گفت: دوره «مدیر به‌عنوان مربی» با هدف توانمندسازی مدیران زن شمال‌غرب کشور هفته آینده در تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت ارتقای کیفی مدیریت زنان اظهار کرد: بانوان در جایگاه‌های مدیریتی با چالش‌های ویژه‌ای مواجه هستند و باید زمینه لازم برای تقویت مهارت‌های مدیریتی و حرفه‌ای آنان فراهم شود.

وی افزود: دوره آموزشی «مدیر به‌عنوان مربی» با تمرکز بر تجربیات زیسته زنان مدیر و توسعه مهارت‌های مربی‌گری برگزار می‌شود تا مدیران بتوانند از رویکرد کنترل‌گری به سمت مربی‌گری و هدایت مؤثر نیروها حرکت کنند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: این دوره با هدف فراهم کردن فرصت رشد حرفه‌ای و تعمیق تأثیرگذاری زنان مدیر برگزار می‌شود و تلاش داریم حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی به الگویی تحول‌آفرین در مسیر توسعه سازمانی تبدیل شود.

بنام خاطرنشان کرد: توانمندسازی زنان مدیر و تقویت ظرفیت‌های حرفه‌ای آنان می‌تواند زمینه شکوفایی استعدادها و ارتقای کیفیت مدیریت در دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

کد مطلب 6939949

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