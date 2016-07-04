به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسیج رسانه فارس، رئیس سازمان بسیج رسانه فارس، مربی حلقه صالحین بسیج رسانه به همراه تنی چند از اصحاب جراید در مسجد صاحب الزمان(عج) شهرک سعدی در ضیافت افطار افغانی‌های اهل سنتِ شهرک سعدی حضور به هم رسانده تا وحدت، همدلی و رفاقت خود را با برادران دینی خویش اعلام دارند.

میلاد امیری نژاد پیرامون مسئله وحدت در جهان اسلام گفت: در شرایط کنونی که شاهد صف بندی همه کفر علیه همه اسلام هستیم، اگر یکدل نبوده و به مثابه یک مشت در نیاییم از هم می پاشیم و نابود میشویم که این خواست و دسیسه استکبار جهانی است.

وی افزود: نخبگان و افراد دلسوز جامعه باید مراقب القائات دشمن با هدف ایجاد دو قطبی های ساختگی در جامعه باشند متأسفانه امروز عده ای جاهل و یا مغرض بر دوقطبی غلط و غیر اصیلِ «شیعه – سنی» تأکید کرده و اذهان را از توجه بر دوقطبی اصیل و اساسی انقلاب اسلامی که همانا دو قطبیِ «مستضعفین – مستکبرین» است، منحرف می کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه گفت: ما از امام عظیم الشأن و رهبر انقلاب یاد گرفتیم که تنها یک دو قطبی اساسی و اصیل باید در جامعه وجود داشته باشد و دیگر دو قطبی ها دادن آدرس غلط به جامعه است. در همین راستا دوقطبی کردنِ اجتماع اسلامی و برادران دینی را غیر اصیل دانسته و اعتقاد به دوقطبی مورد تأکید امام مبنی بر مستضعفین - مستکبرین دارم.

امیری نژاد در پایان اظهار داشت: امروز مسئله اساسی کشورهای اسلامی باید مبارزه با ظلم و استکبار در تمام دنیا باشد و ما موظفیم کلام امام روح اله مبنی بر «تا شرک و کفر است، مبارزه است و تا مبارزه است ما هستیم، ما سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم، ما می خواهیم پرچم لااله الا الله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز در آوریم» را نصب العین خود قرار داده و از رفتارهای منبعث از قبیله گرایی، قوم گرایی، فرقه گرایی، حزب گرایی و در یک کلام «خودگرایی» پرهیز کنیم.

در این جمع صمیمی که با صرف افطار همراه بود، حجت الاسلام خلیلی، مربی حلقه صالحین سازمان بسیج رسانه فارس گفت: همین وحدت و یکپارچگی امت اسلام است که خون به دل دشمنان اسلام کرده است.

وی با اشاره به نفوذ یهود و دشمنان اسلام در متن تشیع با هدف شکست وحدت و لذت کنار هم بودن گفت: چند وقتی است که عده ای با نفوذ در دل شیعه با توهین به مبانی و مقدسات اهل سنت آب در آسیاب دشمن ریخته و در مقابل هم عده ای با نفوذ در بدنه اهل سنت و با گمان تبعیت از رسول خدا(ص) اقدام مشابه کرده، به نمادهای شیعه توهین می کنند و در آتش نفرت و دشمنی می دمند.

خلیلی گفت: امروز باید با نهایت تأسف اعلام کنیم که ۱۵ شبکه از درون شیعه و با نام تشیع به مبانی اهل سنت توهین می کنند، مرکز هدایت تمامی این شبکه های ماهواره ای کشور انگلستان است. در مقابل شبکه های وصال، کلمه و ... به مقدسات تشیع توهین کرده، شیعه و سنی را به جان هم انداخته و از انگلیس خط می گیرند.

مربی حلقه صالحین سازمان بسیج رسانه در ادامه گفت: به نظر شما کشورهای بیگانه چرا این کارها را می کنند؟ آیا واقعاً انگلستان به فکر گسترش اسلام است؟ چرا دولت انگلیس از مردم خودش مالیات می گیرد و و درآمد خود را صرف ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی می کند؟

وی افزود: میدانید شعار سرویس اطلاعاتی انگلستان چیست؟ «اختلاف بینداز و حکومت کن». این ها بدنبال ایجاد اختلاف برای چپاول سرمایه های مادی و معنوی ملت ها هستند. کشور افغانستان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست، بهترین معادن کمیاب دنیا درون این کشور است، دشمن امنیت کشورها را به چالش می کشد تا سرمایه آنها را از آنِ خود کند؛ امروز ۷۰ درصد از نفت دنیا را کشورهای اسلامی تولید می کنند.

حجت الاسلام خلیلی با انذار ازفعالیت جریان های وحدت ستیز، گفت: آن جماعتی که از دل شیعه و سنی قارچ گونه می رویند و به اعتقادات هم توهین می کنند، از ما نیستند. ما موظفیم افرادی که اینگونه رفتار می کنند را نهی از منکر کنیم.

خلیلی گفت: لطفاً به این موضوع دقت کنید، رهبر انقلاب اسلامی پیرامون توهین به مقدسات اهل سنت فتوا داده اند؛ ایشان فرموده اند: هر کسی عمداً یا سهواً به مقدسات اهل سنت توهین کند، منافق و مزدور بوده و مرتکب حرام واضح شده است. من و شما باید بیدار باشیم تا این وحدت به هم نریزد؛ اگر کسانی تلاش کنند تا به وحدت خدشه وارد نمایند، خود شما با آنان برخورد کنید.

وی ابراز داشت: برای نظام سلطه اصولاً شیعه و سنی مهم نیست، آنان بدنبال ضربه به موجودیت و اصل اسلام هستند، سر بریدن ۳۰۰ هزار شیعه و سنی بوسیله افراد تکفیری بر عهده چه کسی است؟ مقصر اصلی سر بریدن و کشتن به نام اسلام و به اسم رسول خدا چه کسانی هستند؟ آیا ظلم به اسم اسلام بر مسلمان رواست؟ رسول خدا(ص) حتی به یهودی و مسیحی هم ظلم نکرد، چه برسد به یک مسلمان. همگان بدانند که ما به پیروی از قرآن بدنبال تشکیل امت واحده اسلامی هستیم و دراین مسیر از ملامت هیچ ملامت گری واهمه نداشته و ثابت قدم در این مسیر حرکت خواهیم کرد.

این برنامه معنوی که با دست در دست هم دادن مردمان صمیمی و همدل شهرک سعدی و مهمانان خود به پایان رسید، می تواند نویدبخش حرکت های مشترک و تقریب زا بین برادران شیعه و سنی در تمامی ماه ها و زمان های سال باشد.