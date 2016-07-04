جلوگیری از عود مجدد سرطان سر و گردن با مصرف کلم بروکلی

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات محققان دانشگاه پیتزبرگ پنسیلوانیا نشان می دهد افزایش مصرف کلم بروکلی با کاهش احتمال ریسک عود مجدد سرطان سر و گردن همراه است.

کلم بروکلی حاوی میزان بالای سولفورافان است که به حفاظت از افراد در مقابل عوامل سرطان زا معروف است. مصرف عصاره بروکلی موجب تحریک سولفورافان در سلول ها می شود. افزایش این میزان پروتئین موجب فعال شدن ژن های سم زدا موجود در این سبزی از خانواده کلم ها می شود.

این ژن ها از سلول ها در مقابل سرطان محافظت کرده چراکه بدن را از مواد سرطان زا، بخصوص سیگار پاک می کنند.

در این مطالعه، تیم تحقیق سلول های سر و گردن انسان را با دوزهای متفاوت سولفورافان درمان کردند و آن را با سلول های سالم و عادی موجود در گلو و دهان مقایسه کردند.

بعلاوه تست مشابه در مورد نحوه تاثیر عصاره کلم بروکلی بر موش های مستعد ابتلا به سرطان سر و گردن نیز انجام شد.

نتایج نشان داد تومورها در موش های دریافت کننده سولفورافان در مقایسه با موش های دیگری که این عصاره را دریافت نکرده بودند، کمتر رشد کرد.

به گفته این محققان، ترکیب سولفورافان موجب می‌شود سطح پروتئین‌های فعال کننده ژن‌هایی که خاصیت ضدسرطانی دارند و سلول‌ها را در برابر سرطان حفظ می‌کنند، افزایش یابد.