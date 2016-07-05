وضعیت بازار میوه در آستانه عید فطر

سیدحسین مهاجران در گفتگو با مهر ضمن اعلام نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات در بازار اظهارداشت: وضعیت بازار در آستانه عید فطر تغییری نداشته و با توجه به فراوانی تولید و عرضه پیش‌بینی نمی‌شود اتفاق خاصی در این ایام رخ دهد.

وی با بیان اینکه محصولات میوه فروشان روی دست آنها مانده است، گفت: مغازه‌های میوه فروشی کاملا پر است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه تقریبا تمام میوه‌های تابستانه وارد بازار شده‌اند، افزود: فقط گلابی مانده است که این میوه نیز طی ۵ تا ۶ روز آینده به بازار خواهد آمد.

مهاجران، نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات را به شرح ذیل اعلام کرد: هلو، شلیل و انگور یاقوتی باکیفیت بین ۶ تا ۷ هزار تومان، گیلاس ۱۰ هزار تومان، انبه ۱۰ هزار تومان، موز بین ۴ هزار تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، خیار بوته‌ای ۲ هزارو ۲۰۰ تومان و خیار گلخانه‌ای بین ۶۰۰ تا هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی، قیمت هرکیلوگرم سیب گلاب را بین ۶ تا ۷هزارتومان اعلام و اضافه کرد: هرکیلوگرم آلبالو بذر خارجی ۷ هزارتومان، آلبالوی بذر داخلی ۴ هزارو ۵۰۰ تا ۵ هزارتومان، طالبی ۶۰۰ تا هزار و ۸۰۰ تومان، هندوانه ۴۰۰ تا هزارتومان و خربزه ۶۰۰ تا ۲ هزارو ۵۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: همچنین نرخ گوجه فرنگی ۸۰۰ تا هزار و ۲۰۰ تومان، پیاز ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان، سیب زمینی نو ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان، هویج هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۸۰۰ تومان، سبزی جور (پلو، کوکو، آش و قورمه) هزار و ۲۰۰ تومان و سبزی آش هزار و ۵۰۰ تومان است. ‌