به گزارش خبرنگار مهر محیط‌بان شهید منوچهر شجاعیان که طی درگیری با شکارچیان برای دفاع از انفال، در پارک ملی بموی استان فارس جان خود را از دست داد تنها یک میلیون و بیست و دو هزارتومان در ماه دریافت می‌کرده است.

آن گونه که در فیش حقوقی وی دیده می‌شود پایه حقوق این محیط‌بان غیور کمتر از ۸۰۰ هزار تومان بوده است که مقایسه این عدد با توجه به میزان فعالیت و مشقت کاری محیط‌بانان با فیش‌های حقوقی برخی مدیران پشت میز نشین کشور تاسف آور است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز با بیان اینکه حقوق محیط بانان برای داشتن یک زندگی متوسط کم است اعلام کرد: در حال حاضر به جای ۱۰۰ هکتار، ۷ هزار هکتار تحت پوشش هر محیط بان قرار دارد.

ابتکار در حالی از ۷۰ برابر استاندارد بودن کار محیط‌بانان با این حقوق اندک خبر داد که به گفته وی همین مبلغ اندک نیز پس از افزایش ۳ هزار امتیازی سختی کار محیط بانان پرداخت شده است.

منوچهر شجاعیان محیط بان پارک ملی بمو روز جمعه چهارم تیرماه امسال حین درگیری با شکارچیان مورد اصابت گلوله آنها قرار گرفت و از ناحیه سینه و گلو مجروح و از روی صخره نیز به پایین پرتاب شد. این محیط بان که حال بسیار وخیمی داشت به شیراز منتقل شد و تحت عمل جراحی نیز قرار گرفت اما حوالی ساعت ۲۴ جمعه به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان رجایی به شهادت رسید.

تا کنون ۱۱۹ محیط‌بان کشورمان در دفاع از سرزمین مادری و حیات وحش آن جان خود را از دست داده‌اند.