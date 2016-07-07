به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، ابراهیم مبارک قدم اظهار کرد: در این اکیپ ها عوامل راهداری با استفاده از ۱۰۷ دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک عملیات متعدد راهداری و ایمن سازی راه های استان برای تردد روان و سفر شاد مسافران را عهده دار هستند.

به گفته وی، ۲۸ گشت راهداری نیز مجهز به دستگاههای GPS برای مقابله با هر گونه حادثه احتمالی در جاده ها و برقراری ترافیکی ایمن به گشت زنی می پردازند.

مبارک قدم، زمان آغاز عملیات اجرایی برای راهداری تابستانی را، از ۱۵ تیرماه تا پایان شهریور ۹۵ بیان کرد و افزود: راهداران استان گلستان از ابتدای شروع این عملیات مشغول ایمن سازی محورهای شریانی و اصلی، اصلاح شیب های شیروانی، شانه سازی، برطرف کردن اختلاف سطح سواره رو با شانه راه، اصلاح و ساماندهی تابلوها و علائم جاده ای و دیگر عملیات های نگهداری از راه ها هستند.

وی هدف از این اقدامات را، فراهم کردن جاده هایی ایمن برای سفرهای تابستانی هموطنان دانست و گفت: با توجه به انجام سفر از سوی هموطنان در ایام عید سعید فطر، فعالیت اکیپ های بهسازی جاده ها و راهسازی نیز در تعطیلات ویژه این عید متوقف می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان تاکید کرد: از هموطنان تقاضا می کنیم تا در طول مسافرت، نکات ایمنی را رعایت کرده و به توصیه های نیروهای پلیس راه و راهداران مستقر در جاده ها، به طور کامل توجه کنند.

مبارک قدم گفت: هم اکنون بیش از چهار هزار و ۷۶۰ کیلومتر معادل ۳.۲ درصد ازمجموع راه های کشور تحت پوشش اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان قرار دارد که شامل ۲۷۴ کیلومتر بزرگراه،۷۳۰ کیلومتر راه اصلی، ۲۵۴ کیلومتر راه فرعی و آسفالته و ۳ هزار و ۵۰۱ کیلومتر راه روستایی است.

او اظهار کرد: مردم می توانند با سامانه ۱۴۱ و شماره تلفن ۵-۰۱۷۳۲۲۲۳۱۳۱ مرکز مدیریت راه های اداره کل راه و شهرسازی گلستان، به طور شبانه روزی از وضعیت راه های این استان آگاهی یابند.