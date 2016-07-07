منصور قمر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آژیر خطر در پتروشیمی بوعلی سینا که از روز گذشته (چهارشنبه، ١٦ تیرماه) در آتش می سوزد به دلیل ازدیاد حریق مخزن ٢٠٠١ به صدا درآمد، این مخزن صبح امروز پنجشنبه تا حدودی مهار شده بود.

وی افزود: آتش سوزی مخزن ٢٠٠١ پتروشیمی بوعلی سینا که صبح امروز تا حدودی مهار شده بود و تلاش برای مهار کامل آن ادامه داشت بار دیگر شعله ورر شد، این مخزن حاوی خوراک نفت است.

فرماندار شهرستان بندر ماهشهر تصریح کرد: خاموش کردن کامل آتش این مخزن بر اساس آخرین تمهید تیم های آتش نشانی مستقر در محل آتش سوزی سایت ٤ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با ریختن فوم های مخصوص از سه جهت انجام شد.

به گفته قمر، با توجه به شدت آتش سوزی تمامی پتروشیمی های اطراف، نیروهای خود را تخلیه کرده اند.

به گزارش مهر، پیگیری ها از مناطق نفتخیز جنوب حاکی از آن است که این شرکت ٢٨٠ بشکه ماده خاموش کننده، دو دستگاه بزرگ آتش نشانی به همراه دو گروه آتش نشان را به موقعیت پتروشیمی بوعلی سینا ارسال کرد.

همچنین پنج دستگاه تانکر آب شرکت بهره برداری آغاجاری به دلیل همجواری با مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در این پتروشیمی به صورت آماده باش است؛ رئیس اچ اس ای و رئیس آتش نشانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در محل آتش سوزی حضور دارند.

کلیه نیروها و ماشین آلات شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت ( از شرکتهای تابع مناطق) و اداره ترابری شرکت بهره برداری آغاجاری نیز در حالت آماده باش قرار دارند.

برجی که آتش آن مهار شد، بلندترین برج فلزی خاورمیانه به ارتفاع ١٢١ متر به وزن ١٥٠٥ تن و قطر هشت متر است. این برج سال ٧٨ از سوی شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران و با استفاده از جرثقیل ١٢٠٠ تنی نصب شد.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت ٣٦ هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان، در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر واقع است.

خوراک پتروشیمی ماهشهر نفتای سبک و سنگین و بنزین پیرولیز است که از کارخانجات NGL (١٠٠٠/٩٠٠ پازنان) و پتروشیمی امیرکبیر تامین می شود و در فرآیندهای موجود در واحدهای عملیاتی مختلف به محصولات با ارزش و سود آور آروماتیکی نظیر پارازایلین و ارتوزایلین و بنزن تبدیل می شود.