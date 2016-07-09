۱۰ کارخانه بزرگ شناورسازی در بوشهر فعالیت دارند/ صدور ۸ مجوز جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، سیدحسین حسینی محمدی در حاشیه بازدید از کارخانه شناورسازی ناخدای جزیره و شهرک صنعتی دریایی بوشهر بیان کرد: هشت فقره جواز تأسیس کارخانه شناورسازی فلزی و فایبرگلاس در شهرک صنعتی دریایی بوشهر صادر شده است و هم اکنون نیز ۱۰ کارخانه بزرگ شناورسازی در حال فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: این واحدها با حجم سرمایه گذاری بیش از ۵۳ میلیارد تومان و اشتغال ۱۸۳ نفر باعث شتاب بخشیدن به رونق شناورسازی در شهرک صنعتی دریایی بوشهر می شود. همچنین ۱۰ واحد تولیدی شناورسازی فلزی بزرگ در سطح استان در حال فعالیت هستند.

حسینی محمدی با اشاره به ظرفیت‌های دریایی استان بوشهر گفت: به رونق و توسعه صنایع دریایی استان توجه ویژه داریم و برای پیگیری رفع مشکلات آنها از طریق ظرفیت‌های قانونی و طرح در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تلاش خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه توجه به صنایع دریایی از محورهای برنامه ششم توسعه است، اظهار داشت: استان بوشهر با دارا بودن بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی، دارای قابلیت‌های فراوانی در زمینه صادرات کالا به کشورهای مختلف است که این ظرفیت می‌تواند فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری مختلف به‌ویژه در صنایع کشتی‌سازی باشد.