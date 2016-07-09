آثار اهدایی به موزه سینما نزد ما امانت است/ شرایط پس دادن آثار

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبری از سوی موزه سینما مبنی بر اینکه چند صفحه از سناریوی موجود از فیلم «ناخدا خورشید» که از سوی هارون یشایایی تهیه‌کننده اثر در اختیار موزه سینما قرار گرفته است به عنوان هدیه تولد امروز به ناصر تقوایی هدیه داده می شود این سوال پیش آمد که آیا امکان اهدای متعلقات موزه وجود دارد یا خیر و اگر این امکان وجود دارد شرایط آن چگونه است به همین منظور با محمد حیدری مدیرعامل موزه سینما گپی کوتاه زده‌ایم که وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اساسنامه موزه سینما گفت: بر اساس اساسنامه موزه سینما، تمام آثاری که از سوی هنرمندان در اختیار موزه سینما قرار گرفته به صورت امانت است.

وی تاکید کرد: هر زمان هرکدام از هنرمندان که بخواهند، می توانند آثار خود را از موزه سینما دریافت کنند.

مدیرعامل موزه سینما با اشاره به دراختیار قرار دادن بخشی از فیلمنامه «ناخدا خورشید» به ناصر تقوایی نیز توضیح داد: این کارگردان سینما از وجود فیلمنامه «ناخدا خورشید» در موزه سینما خبر نداشت، به همین دلیل بخش های باقی مانده از فیلمنامه به تقوایی داده می شود و در نهایت این کارگردان فیلمنامه را دوباره به موزه سینما اهدا می کند.

حیدری در پایان تاکید کرد: برای همه جوایز و وسایلی که توسط هنرمندان به موزه اهدا می شود، هنگام تحویل توسط موزه یک رسید به هنرمند داده می شود تا اگر روزی تمایل داشت جایزه یا وسیله مورد نظر خود را از موزه دریافت کند.