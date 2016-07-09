«ساوه» بر سکوی قهرمانی مسابقات کشوری ووشو ایستاد

یوسف خدرویسی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوه در این باره به خبرنگار مهر گفت: در این دور از مسابقات قهرمانی کشوری ووشو که از روز جمعه در دو بخش آغاز شد، ۱۸۰ورزشکار در ۱۵ استان کشور به رقابت پرداختند که در نهایت ساوه در هر دو بخش قهرمان شد و بر سکوی نخست ایستاد.

وی افزود: تیم شهرستان ساوه در این مسابقات توانست با کسب ۱۷ مدال طلا، بیشترین مدال طلا را کسب کند و مقام قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوه خاطرنشان ساخت: همچنین تیم ساوه در این مسابقات ۱۲ مدال نقره و شش مدال برنز نیز کسب کرد.

خدرویسی تصریح کرد: این مسابقات به سبک «فنزی چوان» برگزار شد که ۱۵۰ نفر از ورزشکاران ووشو در بخش ساندا و ۳۰ ووشوکار نیز در بخش تالو با هم مبارزه کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوه افزود: در این مسابقات همچنین تیم های ووشوی استان های همدان و خوزستان نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: تیم ووشوی تهران نیز در این دوره از مسابقات قهرمانی ووشو به عنوان تیم برتر از نظر اخلاق معرفی شد و جایزه اخلاق این مسابقات را از آن خود کرد.

گفتنی است این مسابقات در مجموعه ورزشی شهید چمران شهر ساوه برگزار شد.