مجله مهر: با شدت گرفتن اختلاف ایران و عربستان سعودی بعد از شهادت آیت الله «نمر باقر نمر» توسط رژیم سعودی اختلافات بالا گرفت. در روزهای اخیر نیز این اختلاف به علت عدم توافق ایران و سعودی بر سر حج تمتع ۹۵ نیز همچنان ادامه به قوت خود باقی ست. جنگ روانی سعودی ها در عرصه بین المللی و رسانه ای به شبکه های اجتماعی رسید تا با گزارش های من در آوردی علیه جمهوری اسلامی سعی در تخریب وجهه کشور داشته باشند. این در حالی است که «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل چندی قبل درباره حذف نام عربستان سعودی از فهرست ناقضان حقوق کودک گفت: «عربستان سعودی با تهدید به قطع حمایت مالی حیاتی از سازمان ملل متحد، فشارهای نامناسب و غیرقابل پذیرشی را برای حذف نام این کشور از لیست سیاه اعمال کرده است.» در نهایت نیز نام عربستان از این فهرست حذف شد. اما شوخی های مجازی عربستانی ها با ایران در فضای مجازی چه چیزهایی بوده است؟

اینفوگرافیک منتشر شده در فضای مجازی توسط فعالان سعودی به ۱۲ مورد نقض حقوق بشر در ایران اشاره دارد. سعودی ها در این مدت با استفاده از هشتک #Free_Iran تلاش کرده اند شائبه نداشتن حقوق شهروندی را به خصوص برای اهل سنت ایجاد کنند.

از سال ۲۰۱۱ تا حالا ۴۰۰۰ هزارنفر اهل سنت در ایران اعدام شدند؟

احتمالا منظور سعودی ها از این ۴هزار نفر قاچاقچیان مواد مخدر در مناطق اهل سنت بودند که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران حمل ۳۰ گرم کراک، شیشه، هرویین مشمول اعدام است. این در حالی است که در عربستان سعودی حتی کشف یک گرم مواد مخدر حکم اعدام را در پی خواهد داشت.

مسجدی برای اهل سنت در تهران وجود ندارد

اهل سنت در ایران، بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که در حال حاضر در تهران ۹ مسجد برای اهل سنت وجود دارد. «علی مطهری» نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوم مجلس نیز چندی قبل در ماه مبارک رمضان مهمان یکی از این مساجد بود.

محرومیت از پست های مهم دولتی و دستگیری علمای اهل سنت

این شوخی سعودی ها درحالیست که فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۱۸ عضو دارد و «محمد قسیم عثمانی» عضو هیئت رئیسه مجلس ایران است. همچنین علمای اهل سنت بارها و در زمان های مختلف با روسای جمهور دیدار داشته اند و در مناسبت های مختلف ملی مذهبی از آنها دعوت رسمی به عمل آمده است.

فروش کتاب های اهل سنت یک جرم امنیت ملی به شمار می آید

اهل سنت در ایران دارای چند انتشارات هستند که برخی از آنها عبارتند از: « آراس کردستان، حافظ ابرو خراسان رضوی، ایلاف استان فارس، صدیقی تهران، فاروق اعظم و احسان در تهران

ممنوعیت از پوشیدن لباس عربی

لباس عربی حتی در ایران به فروش می رسد و بسیاری از هموطنان عرب ما در جنوب کشور چنین لباس هایی به تن دارند. بسیاری از زائران و گردشگران عربی نیز در شهرهای مختلف به خصوص زیارتی آزادانه با این لباس تردد می کنند.

ممنوعیت از تدریس به زبان عربی

زبان عربی سالهاست از مقطع راهنمایی در مدارس کشور تدریس می شود و همواره از سوی مسئولین و مدارس بر یادگیری و تسلط آن به دلیل زبان قرآن کریم و تعداد زیاد کشورهای عربی زبان در منطقه تاکید شده است. زبان فارسی زبان رسمی کشور است و ممکن است عدم یادگیری صحیح و نگارش درست آن در نظام آموزش و پرورش دانش آموز و دانشجو را در مراحل بعدی تحصیل دچار مشکل کند.