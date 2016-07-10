به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا امروز یکشنبه از پیروزی ائتلاف حاکم «لیبرال ملی» در انتخابات پارلمانی این کشور خبر داد.

اگرچه شمارش آراء انتخاباتی همچنان ادامه دارد، پیش بینی ها حاکیست که دولت محافظه کار ترنبول از تعداد کرسی های پارلمانی لازم برای تثبیت پیروزی خود برخوردار است به ویژه آنکه «بیل شورتن» رهبر حزب اپوزیسیون «کارگر» نیز ساعاتی پیش به شکست خود اعتراف کرد.

البته در حالیکه ترنبول بار دیگر جایگاه خود را به عنوان نخست وزیر استرالیا احیا کرد، قمار سیاسی وی مبنی بر انحلال پارلمان قبلی و اعلام انتخابات زودهنگام که با هدف تغییر آرایش سیاسی مجلس سنا صورت گرفت، نتیجه معکوس به بار آورد و انتظارات وی را برآورده نکرد.

پیش بینی می شود که در مجلس سنای جدید با گرایش متمایل به چپ میانه شاهد افزایش محبوبیت احزاب خرد و نمایندگان مستقل باشیم- امری که پیشبرد اصلاحات اقتصادی مورد نظر ترنبول را همچون دوره قبلی با مشکل مواجهه می سازد.

از سوی دیگر، ائتلاف محافظه کار لیبرال- ملی همچنان از کسب ۷۶ کرسی لازم برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان استرالیا نیز عاجز است و برای اثبات قدرت خود باید علاوه بر کسب حمایت سه نماینده مستقل و سیاستمداران احزاب خرد، حداقل اختیار ۷۴ کرسی را در درست بگیرد.

با این حال، آنچه که مسلم است ترنبول و ائتلاف محافظه کار وی هستند که دولت آینده استرالیا را تشکیل خواهند داد.