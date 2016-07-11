آینده پژوهی اسلام؛ در دستور کار پژوهشگاه مطالعات تقریبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ مختاری، رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی کشور، در نشست اعضای شورای مطالعات تقریبی شرق کشور که در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به اعضاء گفت: پژوهشهای تقریبی می بایست گره گشای مشکلات جهان اسلام باشد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی، تکفیر را از پدیده های شومی دانست که چهره جهان اسلام را خدشه دار نموده و قلم و قدم پیروان مذاهب اسلامی در راستای فاصله گرفتن مسلمانان از گروههای افراطی باشد.



حجت‌الاسلام‌مختاری گفت: اساتید حوزه و دانشگاه رسالت مهمتری در این راستا برعهده دارندتا رویکرد علمی کشور را به سمت پژوهشهای تقریبی سوق دهند.



وی گفت: پژوهشهای علمی، پایان نامه ها و رساله های دکتری می بایست ناظر به درمان دردهای جهان اسلام نگاشته شود.



رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی کشور هدف از راه اندازی پژوهشکده تقریبی شرق کشور را جریان سازی علمی و اجتماعی به منظور درمان دردهای جهان اسلام برشمرد و گفت: تعامل با کشور افغانستان و ایجاد فرصتهای مطالعاتی و پژوهشهای کاربردی از دیگر اهداف راه اندازی پژوهشکده تقریبی شرق کشور می باشد.



حجت‌الاسلام‌ مختاری آینده‌پژوهشی جهان اسلام را ازجمله موضوعات مهم کنونی دانست و گفت: در صورت عدم توجه به این مهم دنیای اسلام با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد.