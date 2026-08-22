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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۴۱۹ نفر شهید و ۱۷۴ هزار و ۳۶۴ نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه از ورود پیکرهای دو شهید و ۴ زخمی به بیمارستان های این باریکه طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر، ۱۲۸۵ نفر شهید و ۴۲۵۲ نفر زخمی شدند.

همچنین پیکر ۸۱۳ نفر از زمان برقراری آتش بس از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار کل شهدای غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۴۱۹ نفر افزایش یافته است.

این وزارتخانه اشاره کرد که از تاریخ مذکور ۱۷۴ هزار و ۳۶۴ نفر نیز مجروح شدند.

کد مطلب 6923797

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