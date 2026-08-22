جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه از ورود پیکرهای دو شهید و ۴ زخمی به بیمارستان های این باریکه طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر، ۱۲۸۵ نفر شهید و ۴۲۵۲ نفر زخمی شدند.

همچنین پیکر ۸۱۳ نفر از زمان برقراری آتش بس از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار کل شهدای غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۴۱۹ نفر افزایش یافته است.

این وزارتخانه اشاره کرد که از تاریخ مذکور ۱۷۴ هزار و ۳۶۴ نفر نیز مجروح شدند.