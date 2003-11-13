فردا در تاريخ

ضربت خوردن امير مومنان علي( ع ):



به نوشته تاريخ نويسان زمانى كه امام علي ( ع ) آماده مى‏شد تا جنگ جديدى را با معاويه آغاز كند، در صبحگاه چنين روزي در سال 40 هجرى توسط شقى‏ترين انسانها، عبد الرحمان بن ملجم مرادى مجروح شد. بنا به نقل ابن سعد، سه نفر از خوارج با نامهاى عبد الرحمان بن ملجم، برك بن عبد الله تميمى و عمرو بن بكير تميمى، در مكه با يكديگر قرار گذاشتند تا امام على (ع) ، معاويه و عمرو بن عاص را به قتل برسانند . ابن ملجم مرادي چون به كوفه رسيد به ديدار گروهى از طايفه تيم الرباب رفت. در آنجا زنى را با نام قطام بنت‏ شجنة بن عدى‏ ديد كه پدر و برادرش در نهروان كشته شده بودند. ابن ملجم دلباخته او گشت و از او خواستگارى كرد. قطام مهر خويش را مبلغ هنگفتي دينار و قتل امام على (ع) قرار داد. ابن ملجم هم كه به همين دليل به كوفه آمده بود از اين پيشنهاد وي استقبال كرد . وي پس از چندى ، شمشير خويش را به زهر آلوده ساخت و با همان شمشمير آخته زهر آلود ، ضربتى برفرق امام وارد كرد كه به دليل عميق بودن زخم و سمى بودن شمشير، امام را به شهادت رساند. گفته شده كه ابن ملجم آن شب را در خانه اشعث‏بن قيس بوده است. روايات متعددى حكايت از آن دارد كه امام در مدخل ورودى مسجد مورد حمله ابن ملجم واقع شده است. در نقلهاى ديگرى آمده است كه امام در حال بيدار كردن مردم براى نماز بود كه مورد حمله قرار گرفت. اما روايات مشهور در اين زمينه بيانگر اين مطلب اند كه هنگام حمله ابن ملجم ، امام مشغول نماز و در حال سجود بوده است. بسياري از روايات نيز در باره حال روحي امام (ع ) در شب قبل از ضربت خوردن مطالب بسياري را بازگو كرده اند . گويند آن حضرت به هنگام ورود به مسجد كوفه، عبدالرحمان بن ملجم مرادي را در خواب مي بيند ، به همين دليل بسوي او رفته و وي را به نماز فرا مي خواند .



روز جهاني ديابت :

با توجه به روند رو به رشد شهرنشيني، تحرك كم و ترويج شيوه زندگي و تغذ يه صنعتي در سراسر جهان، شيوع بيماري ديابت همانند ايدز موجب نگراني بسياري از كارشناسان بهداشت و سلامت شده است. بيماري ديابت در دو نوع بروز مي يابد كه نوع اول درسنين پايين و نوع دوم- كه حدود 90 درصد از مبتلايان را شامل مي شود - معمولا در افراد بالاي 30 سال بروز مي كند . ديابت نوع دوم به دليل اين كه داراي علايم ويژه اي نيست، تا مدت زيادي ناشناخته باقي مي ماند و معمولا مبتلايان به دنبال يكي از عوارض ايجاد شده ناشي از ديابت همانند بيماري كليوي، مشكلات بينايي و غيره به پزشك مراجعه مي كنند. مهمترين علايم ابتلا به بيماري ديابت ، پرنوشي، پرخوري و پرادراري است . وجود اين بيماري در افراد چاق وداراي سابقه فشار خون بالا نسبت به سايرين بيشتر است .



داشتن سابقه سقط جنين بدون دليل، سابقه مرده زايي و يا بدنيا آوردن نوزاد بيش از 4 كليوگرم نيز خطر ابتلاي به بيماري ديابت را در زنان افزايش مي دهد . كنترل وزن و تحرك بدني ، قرار دادن سبزي، ميوه و انواع غلات در رژيم غذايي و استفاده كمتر از چربي ها بويژه روغن جامد مي تواند نقش مهمي در كاهش ابتلا به اين بيماري داشته باشد.



انحلال مجلس شوراي ملي :

درچنين روزي در سال 1294هجري شمسي سومين مجلس شوراي ملي منحل شد.اين مجلس در روز سيزدهم آذر 1293 ه ش ( ژانويه 1915 ميلادي ) گشايش يافته بود . پس از تعطيلي اين مجلس تا سال 1299 ه ش ايران به صورت ملوك الطوايفي اداره مي شد . در خوزستان شيخ خزعل ، در خراسان كلنل محمد تقي خان ، در گيلان ميرزا كوچك خان و در آذربايجان شيخ محمد خياباني اداره امور را به دست گرفتند . البته پيشتر نيز مجالس قبلي راه زيادي را در احقاق حقوق مردم طي نكرده بودند . ناصر الممالك نايب السلطنه در روز سوم محرم 1330 ه ق بطور ناگهاني مجلس دوم را بست و جرايد را توقيف كرد و در نتيجه دوره فترت بوجود آمد كه تعطيلي مجلس دوم سه سال طول كشيد . دليل تعطيلي مجلس سوم را نيز بايد تا حدودي ناشي از دخالت هاي دولت هاي خارجي دانست . وضعيت به اين گونه بود كه پس از حركت سپاه روس به طرف تهران شمارزيادي ازنمايندگان مجلس و رجال به سوي قم حركت و كميته دفاع ملي را تأسيس كردند. بدين ترتيب مجلس ازاكثريت افتاد و تعطيل شد.



بلوكه كردن دارايي هاي ايران :



در چنين روزي در سال 1979 ميلادي كارتر رييس جمهور وقت آمريكا دستور توقيف تمامي دارايي هاي منقول و غير منقول ايران در ايالات متحده آمريكا وهمچين نقود ايراني دربانك هاي اين كشور را صادركرد . اين عمل در پاسخ به گروگان گيري 63 نفر از افراد حاضر در سفارت سابق آمريكا در تهران ( لانه جاسوسي ) اتفاق افتاد . هنوز پس از گذشت بيش از دو دهه از آن واقعه و همچنين صدور بر خي بيانيه هاي كلي توافق الجزاير ، دولت آمريكا ثروت ملي ايران را غاصبانه نگه داشته است .





در گذشت گوتفريد ويلهلم وان لايپ نيتز :





در چنين روزي در سال 1716 ميلادي ويلهلم لايپ نيتز رياضيدان و فيلسوف آلماني در70سالگي در گذشت. لايپ نيتز از 15 سالگي تحصيل خود را در دو رشته فلسفه و رياضي آغاز كرد . وي در رشته رياضيات ، حساب ديفرانسيل را پايه ريزي كرد . او در حوزه فلسفه نيز پس از دكارت در تحكيم مبانى فلسفه جديد كوشيد ولى اين كوششها نتوانست نظام فلسفى منسجم و داراى مبانى متقن و مستحكمى را به وجود بياورد . وي توانست در همين حوزه نظريه هماهنگى پيشين را در مخالفت با دكارت مطرح سازد . نظريه‏اى كه در آن، رويدادهاى ذهنى و فيزيكى ارتباطى منظم با يكديگر داشته باشند بدون آن كه تاثير مستقيم يا غير مستقيم بر روى يكديگر داشته باشند . از ديدگاه لايپ نيتز ، همه اشيا از مونادها (جواهر فرد) ساخته شده‏اند كه روزنه‏اى به بيرون از خود ندارند و فعاليت هر يك از آنها، در خودش جمع است. مشخصه اول سبب مى‏شود كه يك موناد از جهان بيرون متاثر نشود و جمع بودن فعاليت هر موناد در خودش سبب مى‏شود كه در ديگرى تاثيرى نداشته باشد. بنابراين روح و جسم ارتباط على با يكديگر ندارند. حال اگر به ظاهر چنين به نظر مى‏رسد كه ميان جسم و روح عمل متقابل وجود دارد. بدين سبب است كه خداوند از پيش ميان دو رشته امور اساسا مستقل از يكديگر همسازى برقرار كرده است. حوادث در روح چنان مى‏گذرد كه گويى جسمى وجود ندارد و تغيير و تبديل در جسم چنان حادث مى‏گردد كه گويى روحى نيست. اما صانع، روح و جسم را ازلي و ابدي چنان ساخته كه جاودانه با يكديگر همساز باشند.



تولد جواهر لعل نهرو :





درچنين روزي در سال 1889 ميلادي جواهر لعل نهرو ازسياستمداران مشهور هندوستان و از بزرگترين مبارزان ضد استعماري در اسد آباد هند متولد شد. نهرو در رشته حقوق تحصيل كرد و پس از عضويت در نهضت ملي هند به همكاري با

مهاتما گاندي پرداخت و در اين مسير دست به مبارزه گسترده اي عليه استعمار انگلستان زد . وي در سال 1947 اولين نخست وزير هند شد . نهرو به همراه تيتو ، رهبر حزب كمونيست يوگسلاوي و جمال عبد الناصر ، رييس جمهور مصر جنبش كشور هاي غير متعهد را بنيان نهادند كه شعار و هد فشان عدم وابستگي به دو بلوك مهم آن دوره يعني بلوك شرق و بلوك غرب بود . وي ابتدا به رياست حزب كنگره هند، و سپس به مقام وزارت امورخارجه دولت موقت هند برگزيده شد. نهرو عليرغم طرفداري از بي طرفي در سياست خارجي ، در مسايلي چون كشمير و يا مرز مشترك با چين گذشتي از خود نشان نداد. جواهرلعل نهرو دردوران مبارزه بارها دستگيرو زنداني شد. ازوي آثار مكتوبي نيز منتشر شده است كه از ميان آنها مي توان به زندگي من و نگاهي به تاريخ جهان اشاره كرد . از گفته‏هاى وى چنين برمى‏آيد چيزى كه وى را از مذهب دوركرده است به زعم وي جنبه‏ يكنواختى مذهب است. وي در اواخر عمر دراثر احساس خلاء در وجود خود به نيروى معنوى معتقد شد .



در گذشت ژوستينين :

در چنين روزي در سال 565 ميلادي ژوستينين امپراتور روم درگذشت . وي به هنگام مرگ 82 سال داشت .

او در سال 527 ميلادي امپراتور روم شد. ژوستينين در دوره دوم حكومت قباد پادشاه ايران دو بار با ايران در گير شد و هر دو بار هم از ايران شكست خورد . وي در شكست نخست شهر بزرگ انطاكيه را از دست داد و در شكست دوم به پرداخت غرامت به دولتمردان ايران مجبور شد .



تولد ويليام سوم:

در چنين روزي در سال 1650 ميلادي ويليام سوم امپراطور بريتانياي كبير ديده به جهان گشود . در دوران حكومت ويليام درانژ ، پارلمان بريتانيا منشوري به منظور جلوگيري از رفتار مستبدانه پادشاهان و رعايت اصول حكومت مشروعه به امضاي وي رسانيد . پس از امضاي اين منشور انگلستان از در گيري هاي دا خلي رهايي يافت . او مدت نه سال با لويي چهاردهم كه به تحريك جيمز دوم در پي تجديد سلطنت به تاخت و تاز بر خاسته بود جنگيد كه سرانجام بر طبق معاهده اوترخت كليه جنگ ها به نفع دولت انگلستان پايان يافت .



تولد كلود مونه :





كلود مونه نقاش مشهور فرانسوي در چنين روزي در سال 1765 ميلادي ديده به جهان گشود . مونه يكي از نقاشان بر جسته سبك امپرسيونيست است . او با استفاده از رنگهاي در خشان تاثيرات شخصي خود را از محيط اطراف و بويژه طبيعت پيرامون بيان مي داشت . مونه آثار در خشاني را خلق كرده است كه از ميان آنها مي توان به طلوع خورشيد اشاره كرد .



ويراني شهر كاونتري انگلستان :





در چنين روزي در سال 1940 ميلادي و در طول جنگ جهاني دوم هواپيماهاي آلماني شهر كاونتري انگلستان را با خاك يكسان كردند . در اين حادثه هواپيما هاي آلماني حدود 500 بمب بر روي ساكنان اين شهر ريختند .



سركوب كامل شورش مردم مجارستان :

در چنين روزي در سال 1956 ميلاي اتحاد جماهير شوروي سابق شورش مردم مجارستان را بطور كامل سركوب كرد .



اعلام جرم عليه ليبي :



در چنين روزي در سال 1991 ميلادي كشور هاي آمريكا و بريتانيا عليه دو مامور رسمي ليبيايي در ارتباط با بمب گذاري هواپيماي پان آمريكن بر فراز لاكربي اعلام جرم كردند . واقعه لاكربي كه از آن به عنوان يكي از مسايل حقوق بين الملل بحث مي شود ، موجبات ايجاد تضيقات بسيار براي كشورو مردم ليبي از جانب آمريكا شد .در سال جاري ليبي مسئوليت حادثه لاكربي را پذيرفت اما آمريكا همچنان بر اعمال تحريم عليه اين كشور اصرار ورزيده است . پس ازپذيرش مسئوليت سرنگوني هوا پيما از سوي سرهنگ معمر قذافي ، رهبر ليبي وقبول پرداخت غرامت به بازماندگان اين حادثه ، سازمان ملل اقدام به لغو تحريم هاي ليبي كرد . ليبي متهم به بمب گذاري درهواپيمايي كه در سال 1988 درلاكربي اسكاتلند سقوط كرد، شده بود .