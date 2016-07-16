تفریغ بودجه سال ۹۳ شهرداری اصفهان رد شد

فتح‌الله معین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با شاره به اینکه در یکصد و چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان لایحه تفریغ بودجه شهرداری اصفهان در سال ۹۳ مورد بررسی و توسط اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان رد شد، اظهار داشت: این لایحه در کمیسیون تلفیق نیز مورد بررسی قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه عملکرد بودجه سالیانه شهرداری بر اساس قانون توسط حسابرس مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: در این بررسی مشخص می‌شود که عملکرد شهرداری مطابق با بودجه مصوب بوده یا خیر و یا از بودجه مصوبه تخطی داشته است یا نه.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بر اساس گزارش حسابرسی بیانگر تخطی از بودجه در سال مالی ۹۳ شهرداری اصفهان است، افزود: در این بودجه در مواردی رعایت مصوبه سال ۹۳ شورای اسلامی شهر نشده بود.

وی تصریح کرد: برای مثال این تخطی‌ها در برخی از موارد بیشتر از بودجه مصوب هزینه شده بود که از آن جمله می‌توان قراردادهای صدا و سیما و ... که مطلقاً اعتباری نداشت تخطی داشتند.

معین اضافه کرد: تفریغ بودجه شهرداری اصفهان در سال مالی ۹۳ برای تنفیذ و تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه شده بود که به دلیل تخطی از بودجه مورد تصویب قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان لایحه تفریغ بودجه سال ۹۳ شهرداری اصفهان را بررسی نهایی می‌کنند، افزود: اگر مورد خلاف و نیاز به پیگیری قضایی در این بودجه وجود داشته باشد مورد پیگیری قرار می‌گیرد.