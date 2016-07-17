افزایش تلفات کودتا در ترکیه به ۲۶۵ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، بنا بر اعلام یک مسئول دولتی ترکیه تلفات کودتای شکست خورده در این کشور به ۲۶۵ کشته افزایش یافت.

این مقام دولتی اظهار داشت که در جریان درگیری‌های بامداد شنبه دستکم ۱۶۱ غیرنظامی و مأمور پلیس که مخالف کودتا بوده‌اند، جان خود را از دست داده‌اند.

در مقابل ۱۰۴ نفر از حامیان کودتا هم کشته شده‌اند. درگیری‌ها در آنکارا و استانبول ده‌ها زخمی نیز بر جای گذاشته که حال برخی از آن‌ها وخیم است.

در همین حال ریاست جمهوری ترکیه نسبت به وقوع حادثه متمردانه دیگر در ترکیه در هر زمانی هشدار داد. ریاست جمهوری ترکیه در صفحه خود در توئیتر بر ضرورت کنترل اوضاع در این کشور تاکید کرد.

در همین راستا یک مقام ترک تصریح کرد که عملیات برای بازپس گیری کنترل مقرات نیروهای مسلح در آنکارا همچنان ادامه دارد و نیروهای ویژه پلیس به همراه نیروهای ارتش مشغول امن سازی اطراف این مقرات هستند.

لازم به ذکر است که گروهی از نظامیان ترکیه به رهبری برخی از رهبران ارتش قصد کودتا علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور را داشتند که بواسطه حضور حامیان وی در خیابان ها ناکام ماندند.