به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه رسمی دبیر هجدهمین جشن خانه سینما با روسای اصناف سینمایی روز شنبه ۲۶ تیر ماه در تالار زنده یاد سیف اله داد خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه که به احترام عباس کیارستمی با یک دقیقه سکوت آغاز شد، کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن خانه سینما، محمدرضا مویینی نایب رییس هیات مدیره خانه سینما، بیژن میرباقری مدیر اجرایی جشن و روسای تشکل های جامعه اصناف سینمای ایران حضور داشتند.

در این نشست که بعنوان اولین جلسه رسمی هجدهمین جشن سینمای ایران با روسا و نمایندگان صنوف مختلف برگزار شد آیین نامه تدوین شده برای این جشن و نحوه انتخاب و داوری ها که قرار است به شیوه آکادمی برگزار شود، بررسی شد و حاضران نقطه نظرات خود را درباره انتخاب آثار با دبیر جشنواره در میان گذاشتند.

هجدهمین جشن سینمای ایران همچون دوره های پیشین، ۲۱ شهریور ماه مصادف با روز ملی سینما برگزار می شود.