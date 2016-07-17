به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، فرانسه به دنبال حادثه تروریستی شهر «نیس» که جمعه گذشته اتفاق افتاد و بیش از ۸۰ نفر را به کام مرگ فرستاد، ۱۲ هزار نیروی ذخیره پلیس را برای پاسداری از امنیت کشور فراخواند.

در عین حال، «برنارد کازنف» وزیر کشور فرانسه از جوانان وطن پرست خواست تا برای پیش گیری از حملات مشابه به نیروی ذخیره پلیس بپیوندند.

نیروی ذخیره پلیس فرانسه از جوانان بین ۱۷ تا ۳۰ سال تشکیل شده است و در حال حاضر شامل ۹۰۰۰ پلیس نظامی و ۳۰۰۰ پلیس وظیفه است.

گفتنی است که فرانسه در روز جمعه ای که گذشت سومین حمله تروریتسی خود در ۱۸ ماه اخیر را تجربه کرد. در این حمله، مردی تونسی تبار به نام «لاهوییج بهلول» با راندن کامیون در مسافتی حدود دو کیلومتر در امتداد ساحل و در میان جمعیتی که برای تماشای مراسم آتش بازی جشن ملی فرانسه گرد آمده بودند، شمار زیادی را کشته و زخمی کرد.