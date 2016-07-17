تاثیر حمله تروریستی نیس بر صنعت سرگرمی فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کارشناسان می‌گوند با وجود مقاومت مردم و سینماداران و دیگر چهره‌های صنعت سرگرمی، با این حال حمله تروریستی نیس روی صنعت سرگرمی در فرانسه تاثیرگذار بوده است.

بعد از این حمله، کنسرت ریحانا در این منطقه کنسل شد و تور دو فرانس هم جشن برندگان معمول خود را به هم زد و به جای آن کسانی که در پنج مسابقه مختلف تور دو فرانس صدرنشین بودند، شانه به شانه هم ایستادند و یک دقیقه سکوت کردند. روی صحنه اسپانسری حضور نداشت و موسیقی هم پخش نشد، اما تور ادامه پیدا خواهد کرد.

در عین حال، فستیوال جاز نیس که قرار بود بین روزهای شانزدهم تا بیستم جولای برگزار شود، کنسل شد. این فستیوال که در سال ۱۹۴۸ شکل گرفت، یک رخداد درجه یک موسیقی است که آهنگ‌هایی از سبک‌های جاز، راک، پاپ، اوپرا و الکترو را روی صحنه می برد. تا به حال افسانه‌های موسیقی از جمله لویی آرمسترانگ، کلاد لوتر، استفان گراپلی، جانگو رینهارت و ایو مونتان در این فستیوال شرکت کرده‌اند. رابرت پلنت، یوسو ان دور، مسیو اتک و آویشای کوهن از مهمانان امسال بودند.

با این حال سینماداران نیس اعلام کردند به کار خود ادامه می‌دهند و در حالی که فروش سینماها در این کشور در شب جمعه کمی کاهش یافت، اما این کاهش تعیین کننده نبود.

در این شرایط مسئولان صنعت فیلم خود را متعهد به این می‌دانند که اجازه ندهند تروریسم موجودیت آن‌ها را زیر سوال ببرد. در همین حال نمایش فیلم «روز باستیل» با حضور ایدریس البا در حالی از یک روز قبل از این حمله شروع شد که این فیلم دقیقا درباره حمله انفجاری تروریستی در روز چهاردهم جولای در فرانسه است.

در حالی که توزیع کننده این فیلم سینماداران را مختار دانست که در صورت صلاحدید خودشان از نمایش فیلم خودداری کنند، اما این فیلم از پرده‌های سینماها کنار گذاشته نشد.

مردم نیز روز جمعه و یک روز پس از حمله تروریستی راهی سینماها شدند. در حالی که پس از حملات سیزدهم نوامبر، باکس آفیس «بازی های گرسنگی: زاغ مقلد – قسمت دوم» کاهشی ۵۰ درصدی را تجربه کرد. مردم فرانسه و دست اندرکار صنعت سرگرمی عمیقا به این باور رسیده‌اند که زندگی ادامه دارد.