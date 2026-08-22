عبدی: مسیرهای هفته ۲۶ تجمعات «نحن منتقمون» کرمانشاه اعلام شد

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامههای هفته بیست و ششم تجمعات مردمی خودجوش کرمانشاه با شعار «نحن منتقمون» و «یالثارات الخامنهای» به منظور گرامیداشت مناسبتهای پیش رو و با حضور پرشور مردم ولایتمدار تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه این برنامهها هر شب از ساعت ۲۱ برگزار میشود، افزود: روز شنبه ۳۱ مردادماه در تجمع ۱۷۵، مسیر راهپیمایی از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار خواهد بود و در روز یکشنبه یکم شهریورماه (تجمع ۱۷۶)، مردم از درب حوزه علمیه به سمت بریدگی مرادحاصل راهپیمایی خواهند کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: روز دوشنبه ۲ شهریور در قالب تجمع ۱۷۷ که مصادف با آغاز هفته دولت و یادبود شهدای خدمت است، تجمع از چهارراه جوانشیر به سمت میدان غدیر برنامهریزی شده است. همچنین سهشنبه ۳ شهریور در تجمع ۱۷۸ و همزمان با آغاز هفته وحدت، مسیر از چهارراه مدرس به سمت میدان آیتالله کاشانی خواهد بود.
حجتالاسلام عبدی ادامه داد: در روز چهارشنبه ۴ شهریورماه (تجمع ۱۷۹)، راهپیمایی از میدان تعاون به سمت هتل آزادگان و در روز پنجشنبه ۵ شهریور (تجمع ۱۸۰) از منطقه کسری، بلوار امام سجاد به سمت میدان فردوسی برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: پایانبخش برنامههای این هفته در روز جمعه ۶ شهریور و تجمع ۱۸۱ خواهد بود که با ویژه برنامه استغاثه ظهور و اقامه نماز استغاثه، از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر همراه است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: این تجمعات با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه و ستاد مردمی منتقمان امام شهید برگزار میشود
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