به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری عبری زبان وای نت گزارش داد که مجموعه‌ای از بیانیه‌ها و اقدامات استرالیا، انگلیس، کانادا، آلمان و سایر کشورها در روزهای اخیر، انزوای بین‌المللی فزاینده اسرائیل به ویژه در روابطش با اروپا را برجسته کرده است.

این گزارش به انتقاد از طرح‌های شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی، تصمیم آن برای عدم پیگیری تحقیقات جنایی در مورد قتل هفت امدادگر آشپزخانه مرکزی جهانی در غزه و آخرین اقدام نظامی آن در سوریه اشاره کرد.

به گزارش وای نت، شش کشور اروپایی طرح‌های اسرائیل برای ساخت و ساز در منطقه E۱ در نزدیکی شهرک غیرقانونی معاله آدومیم را محکوم کردند.

پروژه E۱ مدت‌هاست که مورد انتقاد بین‌المللی قرار گرفته است زیرا ساخت و ساز در این منطقه، کرانه باختری اشغالی را بیشتر تکه‌تکه کرده و پیوستگی ارضی کشور آینده فلسطین را تضعیف می‌کند.

در همین حال، انگلیس در حال بررسی اقدامات اضافی علیه اسرائیل به دلیل طرح‌های شهرک‌سازی است.

مقامات اروپایی هشدار داده‌اند که ساخت و ساز در E۱ یک تهدید وجودی برای راه حل دو دولتی ایجاد می‌کند.

استرالیا، انگلیس و کانادا نیز پس از تصمیم ارتش اسرائیل مبنی بر عدم آغاز تحقیقات جنایی در مورد حملات آوریل ۲۰۲۴ که منجر به کشته شدن هفت کارمند آشپزخانه مرکزی جهانی در غزه شد، محکومیت مشترکی صادر کردند.

این سه کشور این تصمیم را شرم‌آور توصیف کردند و گفتند که قربانیان و خانواده‌هایشان سزاوار عدالت و پاسخگویی هستند.

لهستان، که شهروند آن نیز در میان کشته‌شدگان بود، ابراز ناامیدی کرد و از مقامات اسرائیلی خواست تا با تحقیقات لهستان همکاری کنند.

این امدادگران زمانی کشته شدند که نیروهای اسرائیلی بارها به کاروان کاملاً مشخص آنها در نوار غزه حمله کرده بودند.

انتقاد آمریکا از حمله اسرائیل به سوریه

فشار دیپلماتیک به اقدامات اسرائیل در سوریه نیز در بحبوحه افزایش تنش‌ها با ترکیه گسترش یافته است.

وای‌نت به انتقادهای آمریکا پس از حمله اسرائیل به پایگاه هوایی نظامی ابوالظهور سوریه که تنش‌ها بین اسرائیل و ترکیه را تشدید کرده است، اشاره کرد.

تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه در امور سوریه و عراق، گفت که سازمان‌های اطلاعاتی واشنگتن هیچ مدرکی دال بر حمایت از ادعاهای اسرائیل مبنی بر انتقال تجهیزات نظامی ترکیه به پایگاه سوریه پیدا نکرده‌اند.

این تحولات در بحبوحه افزایش بحث‌ها در داخل اراضی اشغالی بر سر سیاست خارجی نتانیاهو در حالی که این رژیم به سمت انتخابات پارلمانی پیش می‌رود، رخ می‌دهد.

تحلیل‌های اخیر اسرائیل به طور فزاینده‌ای بر این موضوع متمرکز شده‌اند که آیا رویارویی‌های نظامی و دیپلماتیک می‌تواند بخشی از استراتژی انتخاباتی نتانیاهو باشد یا خیر.

وای‌نت گزارش داده است که نگرانی‌ها در مورد استفاده از تشدید نظامی برای منافع سیاسی در حال افزایش است، در حالی که تحلیل دیگری می‌گوید نتانیاهو ممکن است انگیزه‌ای برای به تصویر کشیدن مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی به عنوان یک امتیاز سیاسی پیش از رأی‌گیری داشته باشد.

انتخابات پارلمانی اسرائیل قرار است در ۲۷ اکتبر برگزار شود.