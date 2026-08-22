پایان انتظار ۱۳ ساله؛ ساختمان پیام نور سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان دانشگاه پیام نور سمنان پس از ۱۳ سال از زمان کلنگزنی، ظهر شنبه همزمان با نخستین روز هفته دولت و با حضور حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به بهرهبرداری رسید.
معاون عمرانی استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این طرح اظهار داشت: ساختمان اداری دانشگاه پیام نور شهرستان سمنان یکی از طرحهای قابل افتتاح در هفته دولت سال جاری است.
فرجالله ایلیات با بیان اینکه این ساختمان پس از ۱۳ سال در دولت چهاردهم به بهرهبرداری رسید، افزود: مراسم افتتاح این طرح با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
وی با اشاره به مشخصات این طرح گفت: بر اساس اعلام مسئولان دانشگاه پیام نور، این ساختمان در زمینی به مساحت یکهزار و ۱۰۰ مترمربع احداث شده و برای ساخت آن سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
معاون عمرانی استاندار سمنان ادامه داد: ساختمان اداری دانشگاه پیام نور سمنان در سه طبقه احداث شده است و در سال تحصیلی جدید، بخشهای اداری این دانشگاه در ساختمان جدید مستقر خواهند شد.
ایلیات بهرهبرداری از این طرح را در راستای توسعه و تکمیل زیرساختهای آموزشی و اداری استان سمنان دانست و گفت: این ساختمان پس از سالها وقفه، اکنون در اختیار دانشگاه پیام نور سمنان قرار گرفته است.
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