رونمایی از فیلم کوتاه «کچ» در پاتوق فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم در دومین نشست پاتوق فیلم کوتاه روز دوشنبه بیست و هشتم تیرماه سال جاری روی پرده می رود.

مهرداد حسنی نویسنده و کارگردان فیلم «کچ» گفت: کچ به معنی دختر است و این فیلم داستان یک پرستار را در منطقه‌ جنگی به تصویر می کشد که برای نجات یک بچه از جان خود می گذرد. این فیلم می خواهد به کشف و شهود ارزش های انسانی در دل جغرافیای بی رحم و عبوس و وحشیانه جنگ بپردازد و نشان دهد هنوز انسان هایی وجود دارند که جان خود را به خاطر دیگران به خطر می اندازند و از دست می دهند.

این کارگردان اضافه کرد: در این فیلم تلاش کردیم با ساختاری حرفه‌ ای و کلاسیک البته با رویکردی واقعیت گرا و نزدیک به مستند، تصاویر باورپذیری را برای مخاطبان ترسیم کنیم که امیدوارم نتیجه کار رضایت بخش باشد.

وی با اشاره به رونمایی فیلم «کچ» در این برنامه پاتوق فیلم کوتاه، خاطرنشان کرد: این فیلم تنها در دو رویداد نمایش محدودی داشته است که کسب جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم کوتاه سایه و جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر از جشنواره هلال ماه حاصل این حضور است.

حسنی خاطرنشان کرد: داستان این فیلم بلافاصله بعد از فیلم «سکوت» به ذهنم رسید و در این فیلم، تلاش کردم تا قهرمانی امروزی و از جنس مردم را به گونه ای باورپذیر ترسیم کنم.

فیلم «کچ» توسط دفتر رفسنجان انجمن سینمای جوانان ایران در پانزده دقیقه تولیدشده و در دومین نشست پاتوق فیلم کوتاه به نمایش درمی آید.