مخالفت ۸۰ درصدی با طرح ساخت دیوار بین مکزیک و امریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تله سور»، در طی یک نظرسنجی که توسط کانال تلویزیونی لاتین یونیویژن منتشر شد، ۸۰ درصد ساکنین مرزی مکزیک و ایالات متحده آمریکا با طرح دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوریخواه آمریکا، مبنی بر ساخت دیوار بین دو کشور مخالف هستند. در این نظرسنجی ۷۲۷ پاسخ دهنده از مکزیک و ۷۰۰ پاسخ دهنده از ایالات متحده شرکت کردند که درآن ۸۶ درصد مکزیکی ها و ۷۲ درصد آمریکایی ها با طرح ترامپ مخالفت نمودند.

از آغاز مبارزات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا موضوع مهاجران مکزیکی به یکی از اصلی‌ترین مباحث مناظره‌های انتخاباتی تبدیل شده است؛ در این بین «دونالد ترامپ» کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا نه تنها علیه مهاجران مکزیکی بلکه علیه تمامی مردم این کشور مواضع شدیدی اتخاذ کرده است.

وی چندی پیش اعلام کرده بود در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶، ۱۱ میلیون نفر از مهاجران مکزیکی حاضر در آمریکا را از این کشور اخراج و دیواری در مرز بین دو کشور احداث خواهد کرد.