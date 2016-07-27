محمدعلی صفورا کارگردان عرصه انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های اخیر خود گفت: به تازگی پیش تولید مجموعه انیمیشن «شهید بروجردی» به تهیه کنندگی بنیاد روایت را که پیشتر فصل اول آن را در ۱۳ قسمت تولید کرده بودیم به پایان رساندیم و قرار است فصل دوم آن نیز در ۱۳ قسمت تهیه شود. تولید این مجموعه جدید از همین هفته آغاز می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه ۱۳ قسمت اول انیمیشن «شهید بروجردی» متعلق به فعالیت های سیاسی و مبارزاتی او در قبل از انقلاب بود در فصل جدید این مجموعه به وقایع جنگ تحمیلی در کردستان و حضور موثر شهید بروجردی در آن منطقه و در نهایت شهادت او در سال ۶۲ خواهیم پرداخت.

کارگردان «اولین نیلوفر» عنوان کرد: حدود سه سال همزمان با تولید انیمیشن «شهید بروجردی» تحقیقات گسترده ای انجام دادیم به طوری که مراحل تحقیق این مجموعه انیمیشن بسیار پیچیده و طولانی بود. ما ضمن استفاده از منابع تحقیق مکتوب از افرادی که شهید بروجردی را می شناختند و در قید حیات هستند، نیز بهره بردیم. آنها اطلاعاتی درباره وجوه شخصیتی آن شهید بزرگوار در اختیار ما قرار دادند پس به عبارتی منابع ما هم میدانی و هم کتابخانه ای بود.

ساخت انیمیشن بر اساس کتاب «مسیح کردستان»

صفورا که یکی از کارگردانان مجموعه «شهید بروجردی» است، ادامه داد: مهمترین منبع تحقیقاتی ما جلد دوم کتاب «مسیح کردستان» به نویسندگی نصرت الله محمودزاده بود که در نهایت او به شخصه به تیم تحقیقاتی ما اضافه شد و ما توانستیم به مستقیم ترین و بی واسطه ترین منبع تحقیقی دست یابیم، اما این امر باعث نشد که از سایر منابع چشم پوشی کنیم. ما تمام تلاشمان را کردیم تا به لحاظ بحث استنادی بتوانیم درست ترین اطلاعات درباره فعالیت های شهید بروجردی قبل و بعد از انقلاب را به مخاطب ارائه دهیم به همین دلیل مجموعه انیمیشن «شهید بروجردی» قابل استناد است.



کارگردان «پنجره ای اطراف ما» با اشاره به مخاطبان انیمیشن «شهید بروجردی» بیان کرد: همه افراد از کودک ۳ ساله گرفته تا بزرگسالان می توانند مخاطب این انیمیشن باشند، اما با توجه به اینکه ساختار بصری انیمیشن «شهید بروجردی» متفاوت است و به سبک رئال کار شده بزرگسالان ارتباط بیشتری با آن برقرار می کنند. در عین حال سعی می کنیم قصه را به گونه ای روایت کنیم که برای مخاطب نوجوان نیز جذاب باشد. ما در این کار ضمن معرفی یک شخصیت اسطوره ای از جنگ تحمیلی، برای مخاطبان کودک و نوجوان الگوسازی نیز می کنیم. به هر حال هر مخاطبی که این انیمیشن را ببیند به وجوه تازه ای از تاریخ انقلاب دست می یابد، زیرا این مجموعه روایتگر اتفاقات دهه۵۰ و اوج فعالیت های مبارزاتی علیه حکومت ستم شاهی است و جنبه های تازه ای از انقلاب را به تصویر می کشد که در برنامه های دیگر کمتر به آن اشاره شده است.

قصه ای با چند راوی



صفورا اظهار کرد: زندگی «شهید بروجردی» به شدت برای مخاطبان عام یعنی کسانی که در آن دوره بوده اند و حتی نسل جدید که شاید اطلاعات کمتری از انقلاب دارند، جذاب خواهد بود. ما در اتفاقات بعد از انقلاب مانند جنگ تحمیلی و حضور شهید بروجردی در کردستان سعی کردیم مسائلی را به تصویر بکشیم که تاکنون کمتر درباره آنها صحبت شده است. به طور کلی مجموعه انیمیشن «شهید بروجردی» حال وهوای تازه ای به لحاظ ساختار، محتوا و اشاره به جنبه های تاریخی قبل و بعد از انقلاب خواهد داشت.

این کارگردان در پایان با اشاره به روایت قصه «شهید بروجردی» توسط راویان مختلف خاطرنشان کرد: قصه شهید بروجردی توسط گویندگانی که انتخاب شده‌اند از منظر شخصیت هایی که با این شهید بزرگوار در ارتباط بوده اند روایت می شود. برای مثال مادر، همسر، خانواده و تمام شخصیت هایی که قبل از انقلاب در تشکیلات مبارزاتی با شهید بروجردی همراه بوده اند جزو راویانی هستند که مسائل قبل از انقلاب آن شهید بزگوار را روایت می کنند. البته با توجه به مسائل امنیتی نمی توانم از افراد تشکیلات مبارزاتی گروه توحیدی صف که بنیان گذار آن شهید بروجردی بود، نامی ببرم. با این اوصاف در این انیمیشن خاطرات شهید بروجردی پیش از انقلاب از منظر شهید مطهری، محسن رفیق دوست و خیلی از دوستان دیگر روایت می شود. محسن رضایی، احمد متوسلیان و شهید کاوه و... به روایت مسائل بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی می پردازند. بخش های کمی از این انیمیشن نیز توسط راوی دانای کل روایت می شود.