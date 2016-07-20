به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک نیوز، «لیتل براون» اعلام کرده نخستین تجربه خالق «گرگ و میش» برای بزرگسالان را ماه نوامبر روانه بازار می‌کند.

این کتاب که با عنوان «شیمی‌دان» منتشر می‌شود تریلری برای بزرگسالان است و قرار است ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ راهی بازار کتاب شود.

به نظر می‌رسد یک قهرمان زن جدید در این رمان در مرکز توجه قرار دارد که پیشتر کارگزاری بود که اکنون از سوی کارمندان سابقش زیر سوال رفته و باید اسم و زندگی‌اش را دوباره پاک کند.

مه‌یر تایید کرده که این کتاب از عشق دوران کودکی او و ترکیبی از احساسات رمانتیک و وسواس‌گونه او به جیسون بورن و ایرون کراس ریشه می‌گیرد. جیسون بورن و ایرون کراس قهرمانان اصلی فیلم‌های «بورن»؛ مجموعه اکشن جاسوسی است که درباره ترورهای مخفی سیا ساخته شده است. کراس شخصیت جدیدی است که در قسمت چهارم این مجموعه فیلم‌ها و در فیلم «میراث بورن» ظاهر شد.

قهرمان اصلی «شیمیدان» یک متخصص در حوزه تخصصی خودش است که با دولت آمریکا کار می‌کند و رازهای سیاهی در دل دارد. وقتی او از سوی گروهی از همکاران سابقش که برای وی کار می‌کردند زیر سوال می‌رود، در شرایط سختی قرار می‌گیرد. تنها یک مرد است که می‌تواند به وی کمک کند تا در این شرایط بتواند خودش را حفظ کند.

مه‌یر گفته است خیلی احساس لذت می کرد که بتواند یک نوع دیگر از قهرمان اکشن خلق کند؛ قهرمانی که تفنگ به دست نباشد و نیازی نباشد از قدرت عضله‌اش استفاده کند؛ بلکه بیشتر لازم باشد تا مغزش را به کار بیندازد.

مه یر با انتشار مجموع «گرگ و میش» (Twilight) در دنیا در راس فهرست فروش قرار گرفت و تنها در بریتانیا ۸.۶ میلیون نسخه به مبلغ بیش از ۵۰ میلیون پوند به فروش رساند. کتاب دیگر او با عنوان «میزبان» که کتابی علمی-تخیلی بود نیز ۱.۲ میلیون نسخه فروش کرد. پرفروش‌ترین کتاب او در بریتانیا «کسوف» از مجموعه «گرگ و میش» بود که ۱.۸ میلیون نسخه فروخت. او در بریتانیا ۱۱ هفته در راس فهرست فروش بود و در فهرست فروش کتاب نوجوانان ۷۶ هفته در راس ماند.

این سری بیش از صد میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش کرد و به ۳۷ زبان دنیا ترجمه شد.

خود مه‌یر گفته است سال ۲۰۰۳، هنگامی که همراه با سه فرزند خود در خانه به سر می‌برد، رؤیای خلق بلا و ادوارد به ذهنش رسید و سرانجام آن داستان تبدیل به «گرگ و میش» شد. این کتاب در سال ۲۰۰۵ منتشر شد و ناگهان مه‌یر با نویسندگان معروفی چون جی کی رولینگ مقایسه شد. مه‌یر چندین دنباله برای «گرگ و میش» نوشت که شامل «ماه نو» در سال ۲۰۰۶، «کسوف» در ۲۰۰۷ و «سپیده‌دم» در ۲۰۰۸ می‌شد.

مه‌یر در هفته‌نامه تایم از بین ۱۰۰ انسان تأثیرگذار در سال ۲۰۰۸، در مکان ۴۹ قرار گرفت و سال ۲۰۱۰، مجله فوربس او را به عنوان ۵۹مین شخص نامدار با درآمد سالانه ۴۰ میلیون دلار معرفی کرد.