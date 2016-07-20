به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دفاع فرانسه به آمریکا رفته تا هماهنگی های لازم جهت حمله نیروهای ائتلاف به مواضع داعش در موصل را انجام دهد از طرفی دولت پاریس برای نخستین بار به حضور نظامیان فرانسوی در لیبی اعتراف کرد.

به گفته لو فل، «ژان ایو لودریان» وزیر دفاع فرانسه در حال حاضر در آمریکا به سر می برد تا هماهنگی های لازم برای این عملیات را انجام دهد.

این در حالیست که «ژان مارک آیرو» وزیر امور خارجه فرانسه نیز در مصاحبه روز سه شنبه خود با خبرگزاری «رویترز» از برگزاری نشستی به میزبانی واشنگتن با موضوع بررسی ائتلاف آمریکایی به اصطلاح مبارزه با داعش سخن گفته بود.

علاوه بر این، لو فل گفت که نمی تواند ادعای روزنامه «لو پاریزین» مبنی بر کشته شدن دو نیروی نظامی فرانسه در لیبی را تایید کند.

با این حال، وی تایید کرد که در حال حاضر نیروهای ویژه فرانسه در کشور لیبی حضور دارند.

لو فل ادعا کرد: البته که نیروهای ویژه ما آنجا هستند تا نشانه ای باشد از اطمینان حضور فرانسه در هر جایی که لزوم مبارزه با تروریسم حس می شود.

ناگفته نماند که فرانسه به دنبال حوادث تروریستی که در یک سال اخیر این کشور را درگیر خود کرده است به ویژه از بعد از حمله شهر «نیس» که جمعه گذشته اتفاق افتاد، داعیه دار مبارزه همه جانبه با تروریسم شده حال آنکه مردم و احزاب مخالف دولت پاریس از ناتوانی حزب سوسیالیست حاکم در تامین امنیت شکایت دارند.