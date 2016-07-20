به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و وزرا از سوی هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

بر این اساس، احمد سالک نماینده مردم اصفهان به همراه ۱۴ نماینده دیگر در تذکر کتبی مشترک به رئیس جمهور با بیان اینکه توافق با FATF بازی جدید آمریکا برای ایجاد یک برجام دیگر و خدشه پذیر کردن ایران از محور مقاومت است، خواستار بازنگری جدی در این رابطه شدند.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد نیز در تذکر کتبی مشترک به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار توضیح درباره علت افزایش قیمت شکر و عدم مدیریت مناسب عرضه و تقاضا در فصل تابستان شدند.

جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد نیز در تذکر به رئیس جمهور، خواستار توضیح درباره علت بی توجهی به حمایت موثر از امور دفاعی کشور در اختصاص به اعتبارات شد.

سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان نیز در تذکری کتبی به وزیر آموزش و پرورش بر لزوم تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات آموزشی تاکید کرد.

همچنین پروانه مافی، پروانه سلحشوری، سیده حمید زرآبادی، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، معصومه آقاپور علیشاهی و شهباز حسن پور بیگلری در تذکر مشترک به وزیر آموزش و پرورش خواستار توضیح در مورد استخدام نشدن ۹ درصد باقی مانده از معلمان حق التدریس مشمول مصوبه مجلس شدند.

در نهایت، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب نیز در تذکر به رئیس جمهور بر لزوم شفاف سازی حقوق تمام مدیران دولتی در تمام بخش ها تاکید کرد.