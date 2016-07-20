به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علی اکبر صالحی در ارتباط زنده خبری با خبر ۱۴ شبکه اول سیما تصریح کرد: ایران با قوت و با همت متخصصان داخلی، بحث تحقیقات و پیشرفت هسته ای را دنبال می کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره درخواست رئیس مجلس از دولت برای ارائه طرح راه اندازی کارخانه غنی سازی گفت: منظور آقای لاریجانی از ایجاد کارخانه غنی سازی، بحث بازگشت پذیری بود و کارخانه جدیدی در دستور کار نیست.

وی ادامه داد: ما وقتی که برجام را بحث و مذاکره می‌کردیم یک جایگاهی را هم برای بازگشت‌پذیری در نظر گرفته‌ایم که اگر طرف مقابل خواست خلف وعده کند ما به سهم خودمان بتوانیم بازگشت کنیم به شرایطی که بودیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص کارهای صورت گرفته توسط متخصصان ایرانی، عنوان کرد: ما می‌توانیم در اسرع وقت به شرایطی به مراتب بهتر از شرایط قبل برسیم. این البته زمانی اتفاق خواهد افتاد که طرف مقابل برجام را نقض کند و این نقض مورد تایید هیأت نظارت بر برجام قرار گرفته باشد.

صالحی افزود: این تصمیم نظام است و این آمادگی را داریم و از قبل پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و ما این اطمینان را می‌دهیم که می‌توانیم به شرایطی به مراتب بهتر و بالاتر از قبل بازگردیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه منظورش از اینکه گفته توطئه و پخت و پزهایی در کار است چه بوده است، تصریح کرد: در این یکی دو ماه اخیر شاهد تناقض‌گویی‌هایی در بین غربی‌ها هستیم. برخی از اعضای اتحادیه اروپا در جهت تقویت برجام صحبت می‌کنند و تعدادی هم صحبت‌های غیرقابل توجیهی دارند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اتهام وارد شده به ایران در خصوص اینکه ایران اقدام به خرید یک سری تجهیزات مرتبط با صنعت هسته‌ای از طریق کانال‌های غیر رسمی کرده است، گفت: در برجام کانال خرید دیده شده و ما از طریق این کانال خرید اقدام می‌کنیم.

صالحی با اشاره به موضع‌گیری‌های موگرینی، مرکل و نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت: موگرینی تاکید دارد طرفین باید به برجام متعهد باشد ولی از طرفی برخی از کشورها مانند فرانسه و آلمان مواضع دیگری را مطرح می‌کنند و این نشان‌دهنده وجود تناقض در بین غربی‌هاست و ما میخواهیم ببینیم این تناقض‌گویی‌ها چگونه باید رفع شود.

وی با تاکید بر هوشیاری مسئولان تصریح کرد: باید مسائل را رصد کنیم و قبل از اینکه اتفاقی رخ دهند صحنه را خوب برانداز کرده باشیم و بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به موضع‌گیری خوب لاریجانی و همچنین تماس تلفنی ظریف با بان کی‌مون عنوان کرد: گزارش دبیرکل بی‌طرفانه نبود و فکر می‌کنیم پخت و پزی در کار است. مسئولان ایران هشیار و بیدار هستند و اوضاع را رصد می‌کند و اگر برجام نقض شود از جهت برگشت‌پذیری آمادگی لازم را داریم.

صالحی در واکنش به ادعای مطرح شده از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس در خصوص وجود سند محرمانه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: ما برنامه ۱۵ ساله سیر تحول صنعت هسته‌ای کشور را تدوین کرده و به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی کشور رسانده‌ایم و در چارچوب پروتکل الحاقی به آژانس بین‌اللمی انرژی اتمی اعلام کردیم.

وی ادامه داد: با توجه به افق بلند مدت برنامه هسته‌ای ایران، تقاضا داریم این سند محرمانه بماند. البته توافقی با ۱+۵ داشتیم که برنامه را به مشارکت با آنها هم قرار دهیم و قرار نیست این برنامه اعلام شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: اگر آنها می‌خواهند این کار را انجام دهند و سند را منتشر کنند ما مشکلی نداریم اما موافق این نیستیم که برنامه در معرض عموم قرار بگیرد، اما خود آنها اختلافات و تناقض‌هایی را تصمیماتشان دارند.