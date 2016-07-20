به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر چهارشنبه در دیدار با رضوی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استانداری گفت: اگر بتوانیم از سرمایه های خرد مردم استفاده کنم قادر خواهیم بود تا طرح های بیشتری را اجرا کنیم.

وی افزود: اگر تامین منابع مالی شبکه ای باشد می توان منابع ارزشمندی را برای تولید بکار گرفت و ظرفیت های زیادی را فعال کرد.

همتی تصریح کرد: صندوق حمایت از توسعه کشاورزی به عنوان یک ابزار و ظرفیت مناسب برای کمک به اجرای چشم اندازی ها توسعه در بخش کشاورزی است و باید بتوانیم از این شرایط بخوبی بهره برداری کنیم.

استاندار قزوین تاکید کرد: از محل منابع این صندوق همچنین می توان در جهت توسعه مکانیزاسیون، اصلاح شیوه های آبیاری و افزایش صادرات نیز استفاده کرد و اعتبار صندوق در کنار بانک ها و منابع دولتی می تواند کمک زیادی به توسعه کشاورزی کند.

وی درادامه بااشاره به ظرفیت قزوین در حوزه کشاورزی و داشتن سابقه طولانی دراین بخش یادآورشد:استان قزوین دربخش کشاورزی از گذشته های دور از قطب های مهم کشور محسوب می شده و امروز هم می تواند در اجرای برخی طرح های ملی الگو و پایلوت باشد.

استاندار قزوین، گسترش صادرات محصولات کشاورزی را از هدف گذاری های مهم استانی اعلام و یادآور شد: امسال بایدصادرات بخش کشاورزی به ۲۵۰ میلیون دلار برسد و برای تحقق این هدف باید از مشوق های مناسب و حمایت های دولتی استفاده کنیم.

همتی ادامه داد: اگر بتوانیم منابع مالی مشوق های پیش بینی شده را به صورت مستقیم در اختیار فعالان کشاورزی قرار دهیم آنها نیز می توانند نهاده های مورد نیاز خود را با قیمت کمتری خریداری کرده و در نهایت هزینه های تولید خود را کاهش داده و توان رقابت خود را برای حضور در بازارهای خارجی افزایش دهند.

وی از کشاورزی به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی کشور یاد کرد و گفت: در استان در شرایطی که ظرفیت تولید ۱۰۶ هزارتن گوشت مرغ داریم در حال حاضر ۵۳ هزار تن تولید می شود که این میزان می تواند با تزریق اعتبار از سوی صندوق تا دو برابر افزایش یابد.

همتی تصریح کرد: متاسفانه اعتبارات تملک دارایی استان حدود ۸۰ میلیارد تومان و بسیار محدود است و امسال شاید تنها ۵۰ درصد آن محقق میشود که این میزان نمی تواند جوابگوی نیازهای استان باشد.

وی اظهارداشت: با همه محدودیت های مالی آمادگی داریم برای تقویت بنیه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مبلغ ۱۵ میلیارد تومان کمک کنیم و از صندوق کشور هم انتظار داریم سهم خود را دوبرابر کند و باتامین ۳۰ میلیارد تومان استان قزوین را برای اجرای طرحها کمک کند.

استاندار یادآورشد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان ابزار توسعه ای می تواند با انتشار اوراق مشارکت در این زمینه نیز فعال عمل کند.

وی بیان کرد: کشاورزی می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش موثری ایفا کند و برای رسیدن به این هدف تامین اعتبارات مورد نیاز و حمیات کردن و تشویق های اعتباری و تایمن سرمایه درگردش طرح ها ضروری است.

در پایان این دیدار، تفاهم نامه ای سه جانبه بین رئیس صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین با هدف افزایش سرمایه های صندوق استان به امضا رسید.

براساس این تفاهم نامه مقرر شد ۱۵۰ میلیارد ریال از محل منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، ۱۵۰میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی استان و ۴۰۰ میلیارد ریال نیز از سوی تشکل ها و تعاونی های مربوطه به سرمایه های صندوق حمایت از توسعه کشاورزی قزوین در سال جاری اختصاص داده شود.