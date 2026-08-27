به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در آیین گرامیداشت روز پزشک و روز داروساز، با تبریک این مناسبت به اعضای جامعه پزشکی و خانوادههای آنان، بر ضرورت پاسداشت جایگاه علمی، اخلاقی و اجتماعی پزشکان و داروسازان تأکید کرد و گفت: جامعه پزشکی کشور ترکیبی کمنظیر از علم، دانش، حکمت، اخلاق و مردمدوستی است و سزاوار بالاترین تقدیرها و قدردانیهاست.
وی با اشاره به اینکه مطالبات و راهبردهای کلان جامعه پزشکی پیشتر در مراسم رسمی روز پزشک و داروساز و با حضور رئیسجمهور مطرح شده است، اظهار کرد: امروز بیش از هر چیز قصد دارم به اعضای جامعه پزشکی ادای احترام کنم و از تلاشهای صادقانه آنان قدردانی کنم و در هر محفل و نشست، با افتخار از دانش، تعهد، ایثار و روحیه خدمترسانی جامعه پزشکی یاد میکنیم و وجود این سرمایه انسانی را مایه سربلندی سازمان نظام پزشکی میدانیم.
وی با اشاره به پیشینه پرافتخار پزشکی در ایران گفت: طب ایرانی همواره آمیزهای از علم، حکمت، اخلاق و مهربانی بوده و این میراث ارزشمند همچنان در جامعه پزشکی کشور استمرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه فرهنگی جامعه پزشکی اظهار کرد: جامعه پزشکی شایسته برگزاری رویدادهای فاخر فرهنگی و هنری است و تولید آثار ارزشمند درباره ایثار و فداکاری پزشکان میتواند گامی مؤثر در تکریم این قشر فرهیخته باشد.
وی با اشاره به فیلم «ماجرای نیمهشب» اثر مهدویان، آن را نمونهای از آثاری دانست که بخشی از ایثار جامعه پزشکی را به تصویر کشیده و افزود: باید شرایطی فراهم شود که جامعه پزشکی، آنگونه که شایسته است، از بالاترین سطح احترام و قدردانی برخوردار باشد و فضای بیاحترامی به این قشر در رسانهها و فضای مجازی کاهش یابد.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با تبریک این روز به خانوادههای اعضای جامعه پزشکی گفت: سلامت، نشاط و آرامش پزشکان، ضامن سلامت و آرامش مردم ایران است.
وی با اشاره به فشارهای شغلی پزشکان افزود: فرسودگی شغلی در میان پزشکان واقعیتی انکارناپذیر است و لازم است بیش از گذشته به سلامت جسم و روان، نشاط و سبک زندگی آنان توجه شود تا بتوانند با توان و انگیزه بیشتری در خدمت مردم باشند.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی در ادامه با تأکید بر مسئولیت اخلاقی پزشکان در قبال مردم گفت: جامعه پزشکی ممکن است با مشکلاتی در تعامل با دولت، بیمهها و سایر دستگاهها روبهرو باشد، اما این مشکلات نباید بر نحوه برخورد با بیماران و مردم تأثیر بگذارد.
وی از اعضای جامعه پزشکی خواست با مهربانی، صبوری و امیدبخشی با مردم رفتار کنند و افزود: در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، مردم بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همراهی پزشکان نیاز دارند.
رئیس زاده در پایان با تأکید بر پیوند عمیق سلامت جامعه پزشکی با سلامت مردم، ابراز امیدواری کرد پزشکان و داروسازان کشور همواره سالم، بانشاط و با انگیزه در مسیر خدمت به مردم ایران گام بردارند.
در ادامه این مراسم، برای نخستینبار استاد مجید انتظامی با اجرای فیلمکنسرتی ویژه و روایتی باشکوه از موسیقی و تصویر، به پاس تلاشها، ایثار و خدمات ارزشمند جامعه پزشکی ایران، روی صحنه رفت. همچنین در این آیین، از پزشکان ناو دنا به پاس خدمات و فداکاریهای آنان نیز تقدیر به عمل آمد.
در پایان این مراسم، تلویزیون اینترنتی سازمان نظام پزشکی کشور با هدف توسعه ارتباطات رسانهای، اطلاعرسانی تخصصی و ارتقای تعامل با جامعه پزشکی بهطور رسمی رونمایی شد. این رسانه نوین با رویکرد تولید و انتشار محتوای تخصصی حوزه سلامت، آموزش، گفتوگوهای علمی، انعکاس فعالیتهای سازمان نظام پزشکی و پوشش رویدادهای پزشکی، گامی تازه در مسیر توسعه ارتباطات دیجیتال و تعامل مؤثر با اعضای جامعه پزشکی به شمار میرود.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با اشاره به پیشینه علمی و اخلاقی جامعه پزشکی و داروسازی کشور اظهار کرد: ما به دانش و علم جامعه داروسازی افتخار میکنیم. تاریخ پزشکی این کشور ترکیبی بدیع و بینظیر از علم، دانش و خرد ایرانی در کنار اخلاق و مهرورزی نسبت به مردم ایران است و این جامعه سزاوار بهترینهاست.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه و تکریم جامعه پزشکی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که جامعه پزشکی از بالاترین سطح تکریم و قدردانی برخوردار باشد و از شرایطی فاصله بگیریم که در فضای رسانهای و مجازی، این جامعه با الفاظ و تعابیری توصیف شود که فاصله زیادی با واقعیت جامعه پزشکی دارد.
هشدار نسبت به فرسودگی شغلی جامعه پزشکی
رئیسزاده همچنین فرسودگی شغلی را یکی از مسائل جدی جامعه پزشکی دانست و گفت: فرسودگی شغلی در جامعه پزشکی مسئلهای برجسته است و باید مراقب آن باشیم. نشاط، شکل درست زندگی و تمدد روحی و جسمی باید در برنامه زندگی جامعه پزشکی قرار گیرد تا بتوانیم حداکثر استفاده را از علم، تخصص و مهرورزی این جامعه داشته باشیم.
وی خطاب به جامعه پزشکی تأکید کرد: درخواست من از جامعه پزشکی این است که بیش از گذشته هوای مردم را داشته باشند. مشکلات و مطالبات محققنشدهای که با دولت، بیمهها و دستگاههای مختلف داریم، نباید سر بیماران سرشکن شود.
آغاز فعالیت تلویزیون اینترنتی سازمان نظام پزشکی
رئیسکل سازمان نظام پزشکی در ادامه از آغاز فعالیت تلویزیون اینترنتی این سازمان خبر داد و گفت: مطالب آموزشی، مطالبات صنفی، گفتوگو با استادان و موضوعات مرتبط با جامعه پزشکی از محورهای فعالیت این رسانه خواهد بود.
به گفته رئیسزاده، تلویزیون اینترنتی سازمان نظام پزشکی علاوه بر انعکاس مسائل و مطالبات جامعه پزشکی، در حوزه ارتقای سواد سلامت و سواد رسانهای جامعه نیز فعالیت خواهد کرد.
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