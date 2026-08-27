افتتاح همزمان سه مدرسه خیرساز در بخش بشاریات آبیک

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه همزمان با برنامه‌های هفته گرامیداشت دولت و در جریان سفر محمد نوذری، استاندار قزوین، به شهرستان آبیک، سه پروژه آموزشی خیرساز در بخش بشاریات این شهرستان افتتاح شد.

این طرح‌های آموزشی با هدف توسعه زیرساخت‌های تعلیم و تربیت، ارتقای سرانه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در مناطق روستایی احداث شده‌اند.

سه پروژه آموزشی افتتاح‌شده در بخش بشاریات شامل مدارس نوساز در روستاهای زعفران و یزبر است که با مشارکت خیرین و دستگاه‌های اجرایی احداث و آماده بهره‌برداری شده‌اند.

محمد نوذری، استاندار قزوین، در آیین افتتاح این مدارس با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی در مناطق روستایی، اظهار کرد: هم‌افزایی میان دولت و خیرین مدرسه‌ساز یکی از ظرفیت‌های مهم برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و کاهش شکاف آموزشی میان مناطق مختلف است.

وی افزود: فراهم کردن محیط‌های آموزشی استاندارد برای دانش‌آموزان مناطق روستایی، بخشی از مسیر تحقق عدالت آموزشی است و باید با جدیت دنبال شود.

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تداوم مشارکت خیرین در حوزه مدرسه‌سازی، تکمیل و بهره‌برداری از این فضاهای آموزشی را گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و دسترسی دانش‌آموزان شهرستان آبیک به امکانات آموزشی مناسب دانست.

با بهره‌برداری از این سه پروژه، بخشی از نیازهای آموزشی مناطق روستایی بخش بشاریات در زمینه فضاهای آموزشی برطرف خواهد شد.

گفتنی است هفته دولت فرصت ارائه و تبیین اقدامات و خدمات دولت در حوزه‌های مختلف و همچنین معرفی ظرفیت مشارکت مردم و خیرین در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی است.

