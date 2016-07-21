  1. استانها
۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

امام جمعه موقت سمنان:

جایگاه نماز جمعه در جامعه اسلامی تبیین شود

سمنان - امام جمعه موقت سمنان اقامه نماز را بهترین و زیباترین عبادت بنده در برابر خداوند دانست و گفت: جایگاه و رسالت نماز جمعه در جامعه اسلامی تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجلال احمدپناهی صبح پنج شنبه در دومین جلسه شورای اداری سمنان به میزبانی فرمانداری این شهرستان، با بیان اینکه بهترین و زیباترین عبادت بنده در برابر خداوند متعال اقامه نماز و به ویژه شرکت در نماز جمعه است بر تعامل مدیران و دستگاه ها در فراهم کردن بستر برگزاری هرچه و با شکوهتر  هفته بزرگداشت نماز جمعه تاکید کرد.

وی ضمن گرامیداشت سالروز  اقامه اولین نماز جمعه کشور در سال ۵۸ به امامت آیت الله طالقانی بیان داشت: نماز جمعه یک سنگر اساسی در مقابل تهاجم همه جانبه دشمن بوده و این مهم بیانگر اهمیت نماز جمعه در نظام اسلامی است.

امام جمعه موقت سمنان با تبیین جایگاه و رسالت نماز جمعه، بهترین و زیباترین عبادت بنده را نماز و بهترین نماز مورد تاکید را نماز جماعت و به ویژه نماز جمعه دانست و با اشاره به آیات الهی و روایات اسلامی گفت: اوج بندگی انسان اقامه نماز است.

احمد پناهی ابعاد عبادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی نماز جمعه را از برکات انقلاب اسلامی عنوان و تصریح کرد: دشمنان اسلام ظرفیت این دین و مسلمانان در نماز جمعه ها را به نظاره می نشینند و شادی دشمنان در کمرنگ شدن جایگاه و اهمیت  نماز جمعه در انقلاب اسلامی است.

وی مردم استان سمنان را مردمی متدین وانقلابی و شهید پرور و پیرو ولایت دانست و تصریح کرد: مردم استان همواره حضور با بصیرتی در نمازهای جمعه دارند و دشمنان اسلام را ناامید می کنند.

امام جمعه موقت سمنان با تاکید بر اینکه نماز جمعه یک نهاد مردمی است، خواستار اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی در حفظ جایگاه و ارزش آن به مخاطبان و اقشار مختلف مردم شد و از اجرای برنامه های متنوع  فرهنگی، هنری و ورزشی، در حوزه های عکاسی، آموزشی و نشست های تخصصی بصیرتی و جلسات تخصصی و دیدار اقشار مختلف با آیت الله شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان  در این هفته خبر داد.

